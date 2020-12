Messi al desnudo: habló de Barcelona y su salida, de la MLS y del anonimato

"No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera", sostuvo Messi.

El astro argentino de Barcelona Lionel Messi brindó una entrevista al Canal "La sexta" donde no dejó tema sin tocar: su posible salida, su relación con la dirigencia, la chance de jugar en Estados Unidos y su posible retiro.

"Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no un entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera", comentó sobre su actividad en caso de poder retirarse cuanto antes.

"No tengo nada claro hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas". Y agregó: "Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así. Me quedaré a vivir en Barcelona y quiero volver a estar en el club de alguna manera, es lo que quiero y lo que siento para el club".

Sobre el ex presidente Bartomeu, describió: "Engañó en muchísimas cosas durante varios años".

Además, el rosarino situó sus ojos en el mercado de pases del Barça: "Va a ser difícil traer jugadores de calidad porque no hay dinero. Traer a Neymar es muy complicado. ¿Cómo pagas al PSG? El nuevo presidente deberá ser muy inteligente y ordenarlo todo".

En cuanto se le consultó por su paz y la necesidad de estar tranquilo, dejó en claro que a veces es preso de su fama: "A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante... sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado, pero a veces me gustaría pasar desapercibido".

"No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas", añadió la "Pulga".

En la continuidad de la nota, Messi aseguró: "Siempre dije que me gustaría vivir la experiencia de la liga de Estados Unidos, pero no es por ahora. No pienso en cómo terminará la temporada porque hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque tampoco lo sé". Y concluyó, sobre sus planes después del retiro: "Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no un entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera".

Por otro lado, Messi, quien dejó en claro que será "imposible acabar en el Real Madrid o en el Atlético", tocó el tema de Pep Guardiola, quien podría ser su próximo entrenador en Manchester City: "Hablamos de cómo nos van las cosas, pero no de si nos vamos a encontrar. Tiene algo especial. Te decía exactamente dónde estaba el partido. Tuve la mala suerte entre comillas que tuve a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan rápido hizo que yo creciera muy rápido".

