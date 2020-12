Méndez y la receta de la humildad

Especial para La Nueva Mañana

Silencioso, sigiloso, cada tanto hace una aparición y cuando toca la pelota en ese momento es como que se enciende una halo a su alrededor. No necesita Juan Ignacio Méndez, volante de Talleres, hacer declaraciones explosivas o tirarse al piso, cuestionar airadamente un fallo arbitral, para hacerse notar en cancha. Es difícil de describirlo como también explicar el momento del Albiazul, puntero en la zona Campeonato de la Copa Maradona, con un proyecto que parecía transitar un momento de filtro, de impasse, y que de repente se encontró con el protagonismo, en boca de todos.

“Todo lo que está sucediendo con esta experiencia, es más que positiva. En serio, nosotros nos preparamos de la mejor manera durante la pandemia, entiendo que para muchos sea una sorpresa, pero nosotros siempre estuvimos convencidos de que íbamos a hacer un buen papel, incluso con las bajas que hemos tenido”, le contó a La Nueva Mañana Méndez, que ya se acostumbró al “¡Qué bien que juega Talleres!” de los comentaristas en los distintos medios y que sin darse cuenta les suma la cuota de presión que tanto quieren esquivar.

- ¿Se imaginaban en este escenario, luego de siete partidos?

- La verdad siempre fuimos conscientes de que podíamos dar pelea, sin creernos más que nadie. Tenemos nuestras virtudes, el presente sorprende pero nosotros confiábamos en lo que podemos dar.

- A medida que pasan los partidos, sube la vara de la exigencia, y eso que a inicio del torneo, los objetivos parecían ser otros…

- Para muchos este torneo iba a ser un filtro, pero le dimos la importancia que merece. Estamos contentos con este momento, de repente se fueron yendo algunos compañeros y entonces nos fortalecimos desde ese costado, de que ya no estaban más y entonces era hora de sacar lo mejor de nosotros, de demostrar nuestra capacidad. Hubo méritos de todos, lo importante, te repito, es estar unidos y tener humildad.

- ¿El hecho de que sea un torneo corto potencia las posibilidades del equipo?

- Nosotros creemos que hemos justificado este momento ilusionante con resultados y por el juego. Tanto en cancha como fuera de la misma. Nunca nos relajamos, puertas adentro nos fuimos fortaleciendo y de repente nos dimos cuenta de que podíamos clasificar. Y ahora estamos acá, mano a mano con quien nos toque jugar.

- La prensa en algunos casos los tiene como candidatos, ¿te cae cómodo esa etiqueta?

- No, nosotros vamos tranquilos, paso a paso, no queremos perder contra nadie pero no somos candidatos. Sabemos que nuestra zona es brava, podés ganar y perder contra cualquiera, y la verdad, jugamos cada partido como si fuera una final, pero candidato es una palabra que no nos gusta. Eso nos dio motivación para afrontar cada desafío. Es una responsabilidad, pero no nos volvemos locos.

- ¿De a poco, en lo personal, vas logrando esa regularidad que tanto se te reclamabas?

- Sí, fue duro, sobre todo mis primeros meses, porque entre que me lesioné, no tuve rendimientos parejos, fue siempre remar desde atrás. Agradecido de la confianza del técnico Alexander Medina, me da su respaldo, y ahora me siento más sólido. Ante Newell’s antes de la mancha de la expulsión, me sentía bien, y con Boca fue un partido atípico, estábamos muy nerviosos por poder clasificar. Me parece que contra San Lorenzo salió lo mejor del equipo.

Foto: Prensa Club Atlético Talleres.



El nexo en la salida

Méndez llegó a Talleres para ser volante derecho o central, pero siempre con más criterio para jugar por encima de su capacidad para el equilibrio. Por eso el complemento con Federico Navarro encaja casi a la perfección. De todas maneras, le toca tener un rol nuevo, clave, que tiene que ver con la salida del equipo, aportando claridad con pelota por el piso en una zona de fuego.

“Es una posición distinta a la que estoy acostumbrado. Me acerco a los zagueros, la pido para salir jugando, la intención es que la pelota salga limpia y que llegue al medio, para empezar a crear. Me gusta, me acostumbro todos los días, no es nada fácil”, puntualizó Méndez.

- Talleres ya hizo casi institucional la necesidad de salir jugando…

- Sí, trabajamos en eso todos los días. Yo soy muy autocrítico, me reclamo eso de la irregularidad en mi juego, y por eso, al aceptar este nuevo desafío, estoy más concentrado que nunca. De a poco me siento más fino. No hay que dejarse llevar por los nervios y menos en esa zona, porque pelota que se pierde, es gol del rival.

- ¿Con Navarro ya están más acomodados?

- Navarro juega más suelto por la gran dinámica y su enorme capacidad física, entonces yo me preparo más que nada para sacar la pelota de abajo y llevarla hasta los generadores de juego. Es complicado, porque un pase inexacto es un riesgo de gol en contra. Jugamos al límite pero nos gusta. Si sale bien, todos nos aplauden y dicen “qué bien sale jugando Talleres” y cuando sale mal, “que desastre, por qué salen jugando en todas, le tienen que pegar un pelotazo cuando se complica”. Se te enojan. Y ya sabemos que así es el fútbol y los hinchas…

- ¿Te sentís consolidado?

- Nunca, no me gusta esa palabra en mi vocabulario. Sentirse consolidado es confiarse, es relajarse, es creer que ya está todo listo y que solo hay que jugar. Hay que estar tranquilo, eso sí, pero nunca confiarse. Acá en Talleres nadie es más que nadie y un paso en falso te quita minutos de juego. Espero consolidarme pero primero confiando en mí y en lo que soy capaz.

"Hemos avanzado mucho y hubo méritos de todos, lo importante, es estar unidos y tener humildad", asegura el volante. Foto: Prensa Club Atlético Talleres.

Clases de inglés... y de Fortnite

En la cuarentena, el tiempo libre puede jugar una mala pasada, por eso es que Méndez dio inicio a sus clases de inglés. El idioma no es uno de sus fuertes, pero con la solidaria y tolerante colaboración de su novia Daiana, comenzó a estudiar la lengua, ya que ella se está especializando en esa materia.

“A decir verdad todavía me falta mucho, voy aprendiendo de a poco, más que nada para leer. Todavía no me largo a hablar, me falta vocabulario pero me interesa mucho. Algo entiendo, pero es jodido (sic). Recién estoy aprendiendo los colores (risas). Algún día voy a aprenderlo bien y animarme a cantar”, bromeó.

De todas maneras, cuenta que en el colegio secundario su fuerte eran los números, con las mejores notas en Contabilidad. “Mi madre me tenía cortito, era muy exigente para que termine el colegio. Le estoy agradecido, no pude ir a la Universidad por seguir el sueño de ser futbolista. Y acá estoy, haciendo esta carrera”.

Sin embargo, en tiempos tecnológicos, no puede dejar de remarcar su pasión por el juego “Fortnite”, de guerra y estrategias en tiempo real. “Ojo que tenemos un batallón tremendo con los muchachos ¿eh?”, se ríe Méndez. “Con Augusto Schott, Lautaro Guzmán y Mauro Ortiz, y con quien se prenda, armamos el escuadrón y jugamos en línea. Yo ya lo hacía desde las inferiores de Argentinos Juniors. Ojo que es bueno, hay que agudizar el ingenio, a pura estrategia”, se justifica el volante central.

Claro que su otra pasión es la música, y como ya arrastraba raíces cuarteteras desde Mendoza, le costó menos la adaptación al parlante del vestuario. “Me encanta La Mona Jiménez, La Fiesta y Dale K’ va. Vi el streaming de La Mona y me encantó, fue fascinante. Córdoba es muy pasional, se siente en cada esquina y eso nos da identificación. Estoy muy contento en Talleres y en esta ciudad”.

