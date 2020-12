Luciana Trocello: “Cada libro fue seleccionado porque enseñaba a pensar”

Especial para La Nueva Mañana

El pasado 14 de diciembre se presentaron en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno las colecciones literarias destinadas a establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario, que llegarán a las escuelas en marzo del año próximo, en el marco del Plan Nacional de Lecturas. La selección de los libros recomendados, y de la posterior propuesta de compra, estuvo a cargo de una Comisión Asesora Nacional (CAN) compuesta por 204 especialistas de todas las jurisdicciones. La Nueva Mañana entrevistó a Luciana Trocello, referente del Plan Provincial de Lectura de Córdoba que formó parte de esta comisión, para contar de primera mano cómo fue el proceso general de trabajo, los criterios de selección, las otras tareas de promoción lectora que hicieron durante estos meses de pandemia y las perspectivas para el 2021.

Por la pandemia, todo el proceso, desde la presentación de los libros por parte de editoriales de todo el país, a la posterior lectura, selección y conformación de colecciones por parte de la CAN, todo tuvo lugar a través de una plataforma dispuesta por el Ministerio de Educación de la Nación. De los títulos presentados se elaboró un listado de 2142 obras recomendadas y de ese listado se consensuaron las colecciones sugeridas para la compra. “A cada libro lo leyeron mínimo dos especialistas de distintas provincias”, explica Luciana: “Se realizaron debates para arribar a consensos en los casos en los que los libros no tuvieran un mismo dictamen. Esta es la instancia más valiosa de construcción colectiva, ya que se presentan las obras literarias y cada especialista fundamenta a favor o en contra de sugerirlo o no para la conformación de colecciones que lleguen a las escuelas. Es el momento de posicionarse en concepciones de escuela, lectura, infancias, juventudes, derechos poéticos; cuestionar al mercado y sus estereotipos, pensar a las escuelas como los espacios privilegiados de acceso a la cultura letrada. Podemos decir que fue un arduo trabajo federal, pedagógico, intelectual, estético, técnico, que implicó entre diez y catorce horas diarias de intenso trabajo para lograr la selección en un mes calendario”.

¿Qué balance hacés ahora en relación a los criterios de selección de los libros?

- Cada libro fue seleccionado porque enseñaba a pensar. Representando mundos cercanos y distantes, desnaturalizando estereotipos, siendo imprevisibles, desafiantes para los lectores, creativos y elocuentes. Se analiza el libro todo, en su universo literario y visual también, en la calidad material también. Cabe aclarar que el precio de los libros no es considerado por los especialistas en literatura sino en la instancia de la compra.

A su vez, el momento de conformación de las colecciones implica aplicar el criterio de diversidad en todas sus dimensiones: estéticas visuales y literarias, modos de construir personajes, tramas, tipos de finales, autores, autoras, géneros literarios. Es decir, la premisa de enseñar a pensar mediante la literatura la hemos aplicado tanto para evaluar cada libro como para armar las colecciones.

¿Qué particularidades podés comentar del trabajo editorial de nuestra provincia?

- El criterio que funciona como eje transversal en la selección es la calidad de cada obra en sí misma, más allá de su procedencia o autoría. El asunto es que sí disponemos en nuestra provincia de un sector editorial independiente y comercial de mucha calidad. Nos encontramos con muchos libros exquisitos producidos en Córdoba. Y cuando digo calidad me refiero a que son verdaderas obras de arte en tanto no recurren a estrategias de mercado para seducir a las niñas, los niños y los jóvenes como consumidores sino como lectores. Fue un orgullo poder leer y seleccionar libros cordobeses cuidados, respetuosos de los lectores, que ofrecen ediciones de calidad visual y literaria. Luego de Buenos Aires, Córdoba fue la jurisdicción con mayor cantidad de editoriales por lo que autoras y autores consagrados y emergentes conforman la lista de los sugeridos para la compra.

Por la pandemia, todo el proceso, desde la presentación de los libros por parte de editoriales de todo el país, a la posterior lectura, selección y conformación de colecciones por parte de la CAN. Foto: gentileza

¿Cuál creés que será el eje de trabajo con estas nuevas colecciones el año próximo?

- Año a año nos proponemos horizontes de acompañamiento a la tarea docente que sean oportunos y de calidad educativa. Entendemos que resulta indispensable continuar con nuestras líneas de acción y articular con el Plan Nacional de Lecturas con el propósito de que las colecciones literarias no solo se distribuyan, sino que se reciban, se celebren, se lean, se disfruten. Siempre decimos que los libros deben dejar de ser objetos para ser experiencias y para ello es necesario nuestro acompañamiento como equipo técnico a los fines de que docentes, bibliotecarios, preceptores, directivos sean lectores y mediadores de lectura; abran las cajas, lean las obras, las comenten, planifiquen la enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura en torno a dichas obras. Por lo tanto, varias líneas de acción 2021 tendrán como objeto protagónico a esos libros y a muchos otros que están en las escuelas.

La virtualidad en la escolaridad fue un gran desafío, ¿cómo lo vivieron desde el Plan Provincial de Lectura?

- Cuando nos vimos trabajando en nuestras casas, sin poder visitar las escuelas, recibir a los docentes en los seminarios anuales de formación de mediadores de lectura, sin poder prestarles las colecciones ambulantes… evidenciamos que debíamos acompañar y sostener. En algún sentido ofrecer soluciones a la titánica tarea cotidiana de cientos y miles de docentes que sostuvieron las escuelas. Así surgieron cuatro servicios a la comunidad: Asistencia Literaria Virtual (comunicación directa con docentes por mail y redes sociales), Cartero Literario (lecturas de textos literarios enviados por whatsapp), Agenda de Lectura Literaria (obras literarias en diversos soportes principalmente socializados desde Tu Escuela en Casa) y Palabra Tomada Año 9 (la revista anual del Plan).

Luciana cierra: “Cuando ejercemos la docencia podemos evidenciar cómo niñas, niños y jóvenes (y nosotros como adultos lectores también) amplían su lenguaje, por lo tanto sus capacidades de hablar, leer y escribir mientras más buenos libros leen cada día en las escuelas. Consideramos que todas y todos los estudiantes tienen capacidades que debemos interpelar y desarrollar en las escuelas y nada mejor que un poema, cuento, novela, historieta, libro álbum, libro objeto para propiciar experiencias estéticas que hagan de las escuelas (presenciales o remotas) las instituciones en las que pertenecer a una determinada clase social no signifique una condena sociocultural. Trabajamos desde la literatura para disminuir la desigualdad, para que ingresen a las escuelas los mejores libros, en pos de una mayor justicia social y poética”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]