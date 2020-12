El GEN Córdoba reunió a los intendentes de Córdoba, Rosario y Sunchales

El Partido GEN Córdoba cerró el año organizando un conversatorio virtual del cual participaron la Legisladora Provincial, Doris Mansilla; la Presidenta del Partido GEN, Margarita Stolbizer; el Intendente de Córdoba, Martín Llaryora; el Intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el Intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli. Bajo el título La gestión municipal en época de pandemia, participaron del zoom un centenar de militantes del GEN, entre ellos, Miguel Ortiz Pellegrini, Pte. del GEN Córdoba; la dirigente santafesina Mónica Peralta, Diputada del GEN en Frente Progresista, y la concejala del GEN en Morón, Sandra Yametti.

Gonzalo Toselli, dirigente del GEN e intendente de Sunchales por el Frente Progresista, relató que como comunidad se apoyaron en los valores de los inmigrantes pioneros, destacando la participación y compromiso de 240 voluntarios durante el plan preventivo para enfrentar la pandemia. Además, a través del Programa Sunchales Solidaria lograron recaudar más de $7 millones con aportes de particulares y empresas, siendo los mismos médicos los encargados de decidir los destinos de esos fondos, en el marco de un plan de salud de emergencia. El plan de gestión se modificó en busca de una ciudad segura y sustentable, impulsando la economía local a través de la obra pública y los créditos a emprendedores, y el respaldo al Programa Encuentro, donde una red de instituciones contuvieron a 100 personas en situación de vulnerabilidad mediante proyectos agroecológicos, el ecocanje, y la economía circular del plástico.

Pablo Javkin, intendente de Rosario por el espacio progresista CREO, comentó que el 25% del presupuesto municipal va a salud pública, y el 50% de los empleados del municipio son del sector salud. Por eso lograron contener al virus desde la periferia al centro, demostrando la importancia de la salud primaria y el contacto cercano con la gente. Además, mediante una importante red de organizaciones sociales lograron cuadriplicar la asistencia alimentaria en la pandemia, y generaron cambios en el transporte público, sumado a la incorporación de más bicisendas. El dirigente rosarino consideró que hay que reforzar el tejido social, porque el riesgo autoritario es muy profundo, y se pone en riesgo el consenso democrático.

A su turno, Martín Llaryora, destacó que una de las claves del COE fue dividir la asistencia sanitaria y las competencias médicas, haciendo acuerdos entre nosocomios de la Capital y la Provincia, y poniendo como ejemplo al Hospital de Urgencias Municipal que no recibió pacientes Covid para seguir cumpliendo con sus funciones esenciales. Puntualizó que la recesión más la pandemia obligaron a tener una política social más acentuada, sobretodo en la cuestión educativa y la atención a los adultos mayores. En medio del #quedateencasa , Llaryora explicó que salieron a buscar a los que no tenían casa, y el letargo de la pandemia permitió equipar a los hospitales y clínicas de la ciudad. Además, dijo estar convencido que la pandemia ratificó tendencias mundiales como el empleo de la industria del conocimiento que casi no se vio afectado, como la tecnología aplicada a la educación que vino para quedarse, como la tecnología a la vida diaria de un ciudadano cada vez más digital, teniendo en cuenta que en un futuro inmediato la conectividad debe ser un derecho para todos y todas, porque de lo contrario la educación es muy desigual.

A modo de conclusión, la referente del GEN, Margarita Stolbizer, hizo un repaso detallado de las acciones llevadas adelante por los intendentes de Córdoba, Rosario y Sunchales, destacando la construcción de una identidad asentada en valores, la cultura de lo colectivo mediante la cooperación, a articulación público privada, la cercanía de los municipios para atender las demandas sociales, la importancia de la atención primaria en la salud, y la adaptabilidad que encontraron los municipios, entendiendo el uso de las tecnologías y la conectividad como un derecho esencial. Stolbizer habló de la necesidad de estar alineados en tres planos: gestión, política y ética. Y expresó estar muy contenta de poder acompañar con el GEN a las gestiones municipales de tres intendentes que respeta y valora muchísimo.

Finalmente, la legisladora provincial Doris Mansilla mencionó la importancia de generar espacios de diálogo y consenso para generar políticas de Estado, y que estas actividades virtuales en pandemia permiten intercambiar experiencias que posibilitan ir hacia el cierre de la grieta y salir del atraso social y económico, con equidad y justicia.