Carlotto sobre Maradona: "Me desperté deseando que fuera un mal sueño"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró este jueves que se despertó “deseando que fuera un mal sueño” la muerte de Diego Armando Maradona y afirmó que siempre sintió al astro futbolístico “como si fuera un hijo”.

“Me desperté deseando que fuera un mal sueño, pero la realidad me entristece aún más todavía. Estoy muy dolida por la injusticia de una muerte temprana de un gran hombre, de gran bondad y solidaridad”, dijo Carlotto en declaraciones a Radio 10.

La referente del movimiento de Derechos Humanos afirmó: “Desde Abuelas sólo tenemos agradecimiento, recuerdo y amor hacia él, porque siempre demostró acompañamiento y solidaridad”.

“Siempre las arengas eran provocar al otro, para buscar a los que faltan, a los que hace 43 años buscamos”, dijo Carlotto al recordar los acercamientos de Maradona a las campañas de Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura.

“No nos ha dejado porque va a quedar para siempre”, añadió la titular de Abuelas, y destacó que Maradona “siempre defendió al desvalido, al que no tenía, no se alió con la riqueza; su corazón siempre estaba puesto en lo que era injusto, en remediarlo; no fue un hombre con dobleces de intereses personales”.

Tras calificarlo como “una persona tan sincera, tan franca”, afirmó: “Yo exagero diciendo que lo sentí como un hijo siempre a Maradona, en la presencia y en lo que pudimos hablar, poquito pero suficiente, y en su trayectoria”.

