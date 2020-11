Diego Maradona y su entrañable relación con Cuba y Fidel Castro

Diego Maradona conoció a presidentes y figuras de la política de una incontable cantidad de países pero su relación más cercana fue con el cubano Fidel Castro, con quien comparte ahora la fecha de su muerte, con cuatro años de diferencia.

El ex capitán de la Selección Nacional se instaló en Cuba en el año 2000, como parte de un tratamiento de rehabilitación de su adicción a las drogas tras haber sido internado en Punta del Este, Uruguay, en enero de ese año por su aflicción, y volvió a la isla en 2005.

En aquella época, el campeón del mundo 1986 se interesó por la historia de Cuba y por la figura de Ernesto "Che" Guevara, cuyo icónico rostro se tatuó en su brazo derecho y acompañó luego con un retrato de Castro en la pierna derecha.

El astro futbolístico había conocido a Castro en 1995 y durante su estancia en Cuba se acercó más a él sin dejar de ocultar su admiración por el artífice de la revolución cubana, a quien en algún momento llegó a definir como "padre".

En 2005, como conductor de su propio programa de televisión, "La noche del Diez", Maradona se dio el lujo de entrevistar al presidente cubano, en una extensa conversación donde hablaron de política, de historia, del "Che" Guevara y de él.

Como cierre de aquella entrevista, Castro le regaló su uniforme militar a un Maradona que no pudo ocultar su alegría y emoción ante las cámaras por el gesto del histórico líder revolucionario.

Cuando Castro murió el 25 de noviembre de 2016, el astro futbolístico expresó: "Se fue un grande, no tengan dudas. Fidel deja una herencia clara y bella que no podemos traicionar. Quien supone que su muerte debilita a Cuba, se equivoca".

"La leyenda sigue viva en nosotros, en los corazones que laten por Fidel", sostuvo Maradona en una entrevista con la televisión cubana al llegar a la ciudad de La Habana para asistir al funeral. Y agregó: "Quiero mandarle un gran saludo a todos los cubanos, decirle que mi corazón está con ellos. Me siento cubano, a mí me han dado muchísimo amor en mi enfermedad. Y hoy que me levanto todas las mañanas y puedo practicar deportes, o puedo hablar con ustedes, o dar una entrevista, eso se lo debo mucho a Fidel".

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias relacionadas