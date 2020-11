Schiaretti sobre la vacuna: "No importa cuál llegue primero, vamos a vacunar"

En el marco de la entrega de insumos para abastenecer a Bomberos Voluntarios, el gobernador Juan Schiaretti, habló con la prensa y se refirió al plan de vacunación que coordina Nación con las distintas provincias. En ese marco, el mandatario provincial, reiteró: "Nosotros vamos a vacunar a todos los cordobeses mayores de 18 años, que son los que pueden ser vacunados. Vamos a comenzar con los más vulnerables de acuerdo a las especificaciones sanitarias".

"Ponerme a especular cuál vacuna llegará primero, no. No importanta cuál llegue primero, vamos con esa vacuna pero nuestra intención es vacunar a 2.700.000 de cordobeses", aclaró Schiaretti y precisó que el cronograma se dispondrá de acuerdo a lo establecido por Nación, "como corresponde", pero la intención de la Provincia es "comprar las vacunas complementarias", para lograr alcanzar al 70% de la población.

"No me importante lo que salga, lo que me importa es cuidar la salud de los cordobeses. Queremos que la pandemia nos golpee lo menos posible", expresó el gobernador.

Respecto a la llegada de la dosis, el mandatario provincia precisó que nadie tiene la fecha concreta: "Sería osado dar, de mi parte, una fecha pero cuando empiecen a llegar, comenzaremos la vacunación", indicó y agregó que se hará de acuerdo a los tiempos de llegada del insumo y "de acuerdo a cómo establezcan las prioridades las autoridades sanitarias".

