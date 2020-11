Ana Robles nació en La Rioja, vive en Alta Gracia y nos representa en Nueva York

Especial para La Nueva Mañana

Hace poco más de un mes, la canción “Cielo y Serenata” compuesta para la ocasión por la cantante riojana afincada en Alta Gracia, fue la ganadora del concurso de Ibermúsicas por los 100 años del nacimiento de la gran Chabuca Granda, por lo que podemos decir que a esta artista, que no es la primera vez que es invitada al país del Norte, ni la pandemia la frena.

En diálogo con La Nueva Mañana, Ana nos cuenta: “Estoy muy contenta de participar y también de que, a pesar de la situación global tan particular, éste y otros festivales importantes se sigan llevando a cabo. cuando una pone un pie fuera del país, aunque sea virtual, está la responsabilidad de representarlo bien y cuidé hasta el último detalle para estar a la altura”.

El concierto que se transmitirá en la LACW en Nueva York entre el 5 y el 12 de diciembre fue producido de manera integral en la ciudad de Córdoba, en el estudio Desdémona, con piano de cola de Miguel Puch, Koky Shroeder estuvo a cargo de las cámaras y la edición, con la producción general de Susana Guzmán y el repertorio elegido por Ana Robles que incluye nueve canciones de su autoría, algunas de ellas inéditas y otras de sus discos anteriores “pero que no había tocado en este formato”. El concierto se podrá ver durante toda la semana y se accede a través de la plataforma del festival. Ana destaca que “la invitación me llega a través de Daniel Arias, quien es productor y programador del festival desde hace unos años”.

Este año por las particulares vivencias en torno a la pandemia, la digitalización nos ofreció, como público, posibilidades de acceso a shows que antes ni siquiera estaban pensadas, sin embargo cuando consultamos a Ana sobre las oportunidades, responde que “las invitaciones para tocar afuera no me faltan, lo que se complica muchas veces es la movilidad. En Argentina no es fácil a lxs músicxs independientes movernos incluso dentro del país. Hacia afuera es posible gestionar pasajes a través de algunas líneas de ayuda, pero hay que tener las cartas de invitación muchos meses antes y cada vez son menores los montos destinados a estos programas de circulación. Ni hablar de pagar un pasaje internacional en pesos argentinos con lo que ganamos lxs artistas hoy en día. Yo creo que más allá de tener o no la invitación a participar en un festival internacional se trata de que en la política pública realmente se piense a la cultura como un bien de exportación y se fomente la circulación de propuestas originales y de calidad. Si no, vamos a ser siempre cientos de músicxs aplicando a las poquísimas convocatorias para movilidad al exterior que existen y que cada vez son de menos montos. Creo que ahí podremos hablar de oportunidades”.

La pregunta es inevitable, ¿cómo vivís este extraño modo obligado por la pandemia?

- ¡Poniéndole el pecho! Como todxs. Creo que aquí tengo una pequeña ventaja y es la de poder escribir música. Muchxs músicxs se inclinaron a salir en vivo por las redes desde el principio, intentando sostener una presencia y contacto con el público, pero a la vez saturando con un exceso de contenido que al fin y al cabo no es fácil de monetizar, pero en fin, es lo que había y es lo que todxs hacían y siguen haciendo.

Yo estuve en este tiempo escribiendo diversos arreglos para cuerdas, voces y otros ensambles, generando colaboraciones con elencos y músicxs. Publiqué varios singles grabados en vivo que cuentan con sus videos. Lancé una colección de libros digitales con las partituras de mis canciones donde cada volumen corresponde a uno de mis discos, a fines de noviembre sale el segundo libro digital Pedacitos de Sol. Con esta manera de hacer, intento en un principio generar una vuelta, sea en ingresos, en un contenido que quede, en un suscriptor más, una dirección de email en mi agenda. En fin, que sirva un poco más a largo plazo y no desaparezca en la marea de contenidos gratis que circulan en estos momentos. Además sigo estudiando orquestación con un profe de Buenos Aires e investigando herramientas digitales y el tema de derechos en la música en internet que sigo muy de cerca porque cambia todo el tiempo.







¡La verdad creo que no llego a contar diez películas que haya visto de marzo a ahora!

Entonces...¿Qué proyectos que puedas contarnos nos traerá Ana Robles para el 2021?

- Bueno, no quiero spoilear mucho porque es difícil poner fechas o saber en qué condiciones se podrán hacer eventos e incluso viajar el año que viene. Pero involucra trabajar con ensambles más grandes, la posibilidad de escribir y dirigir. Seguro estaré trabajando en un tercer volumen de la serie de libros digitales y también completaré el repertorio para un cuarto disco.

Ana Robles es de esas artistas que te seducen por la gracia, sutileza e ímpetu de sus composiciones pero que te enamoran cuando durante el concierto, con su acento riojano te cuentan cómo fue el proceso creativo que te tiene atornillada a una butaca. Espero ese momento.

Sobre el festival

El LACW in New York (Latin American Cultural Week) es un evento anual que desde 2006 es organizado por la Pan American Musical Art Research (PAMAR) con el objetivo de promover, preservar y generar conciencia sobre la cultura latina en el estado de Nueva York en los Estados Unidos. El festival dura una semana, y en condiciones normales se desarrolla simultáneamente en distintas salas y locaciones elegidas por su importancia en la comunidad, e involucra la participación de artistas visuales, músicxs, escritores, grupos de danza y cineastas. Este año es la XV edición y se realizará en forma virtual, por lo que se puede acceder al show de Ana Robles y al resto de la grilla desde la plataforma durante toda la semana del 5 al 12 de diciembre.

Cielo y serenata al igual que otras composiciones de Ana se pueden escuchar en su canal en Spotify

A la Semana de la Cultura Latinoamericana en Nueva York se puede acceder por este enlace

