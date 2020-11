Carrió y una insólita teoría sobre la vacuna rusa: pidió que no se la pongan

La líder de la Coalición Cívica y ex diputada, Elisa Carrió, participó el jueves del programa La trama del poder, emitido por LN+, y habló sobre la realidad política de la Argentina, que durante esta semana estuvo atravesada, entre otras cosas, por la salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En ese marco, dio a conocer una teoría insólita sobre la vacuna rusa contra el Covid-19 y su vinculación con la vicepresidenta Cristina Fernández. "La inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina", aseguró. Y pidió: "No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no venga con todas las seguridades. La de Rusia no pasa esos controles".

En la entrevista, Carrió defendió además a Bielsa y dijo que "debe ser la mujer más decente y brillante que tiene Santa Fe". Además, sentenció que su salida del gabinete de Alberto Fernández se produjo porque "seguro no se prestó a ninguna coima".

"Yo doy fe. Pongo las manos en el fuego por María Eugenia. Al lado de una decente siempre ponen a un corrupto. Ahí está el negocio de los intendentes, de la obra pública y del financiamiento político", dijo.

Sobre Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda que ocupará el lugar de Bielsa, lanzó: "Es fanático kirchnerista con muchos problemas con la mafia policial, lo denunciamos en su momento. Es un hombre de lo peor. Es un cargo tentador para hacer negocios y para hacer campaña".

Otro de los temas que tocó fue el proyecto de legalización del aborto que sería enviado al Congreso en el transcurso de este mes. "Se pone exclusivamente en extraordinarias para tapar el impuestazo, que es terrible en el presupuesto", dijo la ex diputada.

Después de decir que "Macri ya fue", Carrió contó que su distancia con el ex presidente Mauricio Macri fue "una decisión política" que "tomaron hace mucho". Sin embargo, resaltó: "Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, fui la única que hizo campaña cuando nadie hacía. Fui la que avisé que en las provincias [Rogelio] Frigerio estaba haciendo campaña por los gobernadores del PJ".