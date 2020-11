Ginés González García reiteró este jueves que la vacuna "no será obligatoria"

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que "el Gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie" a aplicarse una vacuna contra el Covid-19, y aclaró que no quieren "hacer de esto un combate" o "un nuevo motivo de confrontación, de disputa".

"El Gobierno argentino no tiene ninguna intención de obligar a nadie. No vamos a hacer de esto un combate. No queremos un nuevo motivo de confrontación, de disputa y de discusiones", resaltó González García en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.

En esa línea, el ministro de Salud precisó que "la obligatoriedad o no" de la vacuna "por supuesto que tiene un sentido epidemiológico", pero aclaró: "La gente debe ser persuadida y convencida. Como cree la mayoría, que están todos esperando la vacuna".

"La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Como la vacuna es nueva y no sabemos si va a ser permanente, si va a ser está u otra porque estamos en pleno desarrollo, probablemente no la pongamos en el calendario nacional de vacunación, por lo tanto no es obligatoria", explicó.

Al referirse a la vacuna rusa, indicó que es "como las otras vacunas", y detalló: "Todas van a tener que pasar todas las pruebas que tiene que pasar una vacuna, en cualquier lugar del mundo, para ser habilitada". "La cantidad de cosas que tiene que cumplir una vacuna, para demostrar no sólo que no hace daño sino que es efectiva, son muy altas acá y en todo el mundo", manifestó.

En ese marco, ejemplificó: "No se la aprobaron al presidente (de Estados Unidos Donald) Trump pese a que desesperadamente la quería previo a las elecciones. Esto no es una cosa que depende de la voluntad de un individuo". "Se trata de un trámite que tiene que tener mucha información, mucha casuística, muchos análisis. De manera tal que no es un trámite simple, si no ya estarían varias de ellas aprobadas. Ninguna vacuna está aprobada justamente porque se está haciendo todo eso, pero no llegaron a culminar", agregó.

Fuente: Noticias Argentinas