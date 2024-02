Milei: "Pobrecito, Nachito no la ve" dijo de Torres, y sobre Llaryora afirmó que "juega sucio"

La nueva política, o al menos la manera inédita de gestionar que plantea el Gobierno de Javier Milei, lleva a niveles de confrontación que cuesta comprender. Sin mayorías en el Parlamento, el manual indica que debían llevarse a cabo negociaciones con los espacios más afines, a fin de construir las necesarias alianzas parlamentarias. Muy por el contrario, los blancos de sus ataques fueron los legisladores pertenecientes a los bloques "dialoguistas", a quienes trató de "traidores" tras la caísa de la ´ley Ómnibus" y fue por más; dijo que el Congreso todo es un "nido de ratas".

Algo similar ocurre con los gobernadores de las provincias. O peor. Porque el punto máximo de confrontación con los mandatarios se registró el pasado viernes, cuando el Ministerio de Economía "recortó en un tercio, 13,500 millones", la coparticipación a Chubut y provocó un alzamiento de las provincias patagónicas. La solidaridad con el gobernador Ignacio Torres de parte de los mandatarios del resto de los estados provinciales no tardó en llegar. Este domingo continuó su arremetida contra Torres e incluyó en sus furibundas críticas a Martín Llaryora.

El chubutense, enfurecido por la quita y las consecuencias para su provincia, amenazó con no entregará el petróleo y su gas de Chubut a la Nación. Y las distribas que recibió vía "X" de parte del propio Milei, cuesta entenderlas.

Pero no todo quedó allí: el presidente Milei volvió este domingo a criticar al gobernador Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.500 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito".

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

El Presidente explicó que la provincia chubutense "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación: "Cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente". Claro que nada dijo de las distintas comunicaciones que Torres elevó al Gobierno nacional, desde que asumió la gobernación, buscando alternativas para negociar la deuda que, descontada compulsivamente, importa nada menos que un tercio de la coparticipación mensual.

"Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda emplear un texto y comprenderlo. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina", insistió Milei acerca de Torres.

Consultado sobre una posible intervención del Gobierno nacional en la provincia patagónica en el caso que Torres tome la decisión que anunció el viernes último, Milei solo dijo que "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia".

El Presidente consideró, además, que su llegada a la Casa Rosada produjo un "cambio estructural" en la "política tradicional", pese a lo cual todavía hay quienes "no la ven", y explicó que por eso "detestan" su presencia en el poder, porque significa que "estaban equivocados en lo que pensaron estos 40 años".

"Los gobernadores no quieren hacer el ajuste"

Javier Milei eligió otra vez como blanco de sus ataques al gobernador Martín Llaryora. "No quiere ceder los privilegios de casta pero está dispuesto a cargárselos a todos los cordobeses, y dice que la culpa es mía", afirmó, aunque aclaró que pasa lo mismo "en el resto de las provincias".

También retomó sus críticas a los gastos en publicidad que realiza el Gobierno de la Provincia. "Gastó 28 mil millones de pesos para que todos los periodistas hablen bien de él", agregó.

El punto más elevado de su diatriba contra el mandatario provincial, fue cuando al cuestionar en general a las provincias, ejemplificó con Córdoba y la puso en el podio, "por lo sucio que juega el gobernador". Y subrayó que todas las provincias tienen que hacer el ajuste, como lo hizo la Nación, "en las provincias se trata de un punto del PBI".

En cuanto a los gobernadores que apoyaron a Torres, Milei lamentó que "los firmantes" quedaran "del mismo lado" que los mandatarios peronistas de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela.

Además, el Presidente culpó a ese mismo sector de la política por "destrozar" la ley Bases en la Cámara de Diputados, al rechazar el intento del Ejecutivo por modificar y mejorar las jubilaciones.

"La casta peleó por sus privilegios", sostuvo, y señaló que por eso hubo que "sacar el capítulo cuatro" de ese proyecto que comprendía modificaciones en el régimen jubilatorio.

Fuente: Télam

