Trabajadores de la salud ratificaron su plan de lucha y pararán el 10 de noviembre

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) ratificó la continuidad del plan de lucha por mejoras de las condiciones salariales del personal sanitario y confirmaron que encabezarán un paro el 10 de noviembre junto a otras organizaciones gremiales.

Así lo indicó el gremio tras el encuentro que mantuvieron el sábado junto al viceministro de Salud, Pablo Carvajal, y el secretario de Coordinación, Alejandro Gauto.

“Queremos resaltar este llamado como un logro de la lucha, porque lo primero que intentó el Gobierno en declaraciones del ministro Cardozo fue minimizar las medidas de fuerza convocadas para el 4 y el 10. Y finalmente ha tenido que reconocer el fuerte respaldo a la misma y la simpatía generada en los hospitales y centros de salud por la Multisectorial de Salud que recientemente conformamos unitariamente con otros gremios y organizaciones del sector”, destacan a través de un comunicado que se dio a conocer en las redes sociales.

Ante la insuficiente oferta del gobierno, ratificamos el plan de lucha y paro del 10 de noviembre 🔸️Hoy por la Mañana ... </ p> Publicado por UTS Córdoba El Gremio de la Salud Pública es & nbsp; Sábado, 31 de octubre de 2020 </ blockquote> </ div>

A su vez, la UTS señaló que desde la Provincia se ofreció una suma fija por única vez que tendría un piso de $2.500 y un tope de $12.000 y que no sería incorporada al salario. “Al ser un monto fijo, en negro y no remunerativo, no repercute en el aguinaldo ni impacta en los haberes de las y los jubilados. Es discriminatoria al ofrecer arbitrariamente montos menores y mayores para dividir al personal en vez de dar un porcentaje del salario. Y como si fuera poco se trata de una suma que se otorga de forma temporal, se cobraría sólo hasta marzo de 2021. Ante esto planteamos nuestro rechazo y ratificamos el plan de lucha”, remarcaron.

También aseguraron que “la oferta es insuficiente y que hace falta una suma mayor, en blanco que se incorpore al básico, para que además llegue a las y los jubilados”. “Queda demostrado que hay dinero para destinar a salud, pero el Gobierno no lo tiene entre sus prioridades. Ratificamos el plan de lucha con la jornada de lucha del 4, y el paro y caravana del 10. Estamos convencidos de que producto de nuestra lucha se abrió un canal de diálogo con el Gobierno, y que con más unidad y lucha hay condiciones de lograr una mejora en la oferta oficial”, completaron.

Noticia relacionada: