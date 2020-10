La Campaña por el Aborto Legal presiona por el tratamiento en el Congreso

Luego del aplazo de la reunión con Sergio Massa, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito redobló la presión para que presidente de Diputados clarifique las condiciones del debate y arbitre los medios necesarios para que la ley pueda aprobarse de forma "expeditiva" antes de fin de año, en lo posible dentro de las sesiones ordinarias.

Luego de enterarse de la suspensión por segunda vez de una reunión prevista para este miércoles que vienen esperando con ansiedad y que reclaman hace tiempo, la Campaña difundió un cronograma de "acciones federales y colectivas verdes".

La politóloga feminista integrante de la Campaña Yamila Picasso aclaró que se trata de intervenciones urbanas puntuales como pañuelazos, afichadas de carteles o reuniones relámpago para sacar una foto simbólica, pero en ningún caso se convoca a una movilización dado el actual contexto de pandemia.

"No es con movilización, no es con convocatoria previa, no queremos que se aglutine gente. Se realizarán intervenciones como en el Congreso de la Nación y en la Quinta de Olivos. Es un rato, hacer una puesta en escena y salir", explicó.

Capital Federal, conurbano bonaerense, Mar del Plata, La Plata, Córdoba, Bariloche, Rosario, Concordia, Ushuaia, La Rioja, Necochea, Santa Fe y Necochea son algunas de las ciudades en las que están previstas acciones militantes para instalar la necesidad de poner el pie en el acelerador para que se apruebe la legalización del aborto.

Sobre la reunión con Massa reprogramada para el jueves 5 de noviembre, Picasso anticipó que le van a solicitar que "el proceso de debate sea bien expeditivo". "El gran debate social lo tuvimos en el 2018. Nosotras somos muy firmes en eso y esta vez necesitamos la aprobación de la ley. Lo que esperamos de esta reunión con Massa es básicamente que nos diga cuales son los pasos a seguir, de qué manera se va a hacer ese proceso de debate en plenario de comisiones. Y pediremos que se dictamine rápido justamente para avanzar y que se trate y apruebe en este año 2020. Y que obviamente sea en sesiones ordinarias", enfatizó.

Para que la iniciativa pueda ser votada en el período de sesiones ordinarias, es decir hasta el 30 de noviembre, debería dictaminarse antes del 20 de noviembre: los tiempos son muy cortos para un proyecto que aún no fue ingresado (se especula que el Gobierno lo enviaría al Congreso la semana que viene), por lo que de efectivizarse debería tramitarse a velocidad crucero en el plenario de comisiones.

"Queremos que sea este año porque sabemos que el año que viene va a ser imposible de tratar porque es año electoral y sabemos por experiencia propia que los años electorales son muy difíciles para lograr acuerdos transversales. Nosotros estamos convencidas de que todo lo que tiene que ver con ampliación de derechos solo se logra aprobar cuando tenés transversalidad. Necesitamos los votos de todas las personas y de todos los bloques. Esa transversalidad la tenemos en este 2020", insistió la referente de la Campaña por el Aborto Legal.

En sentido contrario, desde el bando celeste argumentan que el momento "no podría ser más inoportuno" para llevar adelante un debate de estas características, dado el contexto de alerta epidemiológica que da cuenta de los serios riesgos que implicaría una circulación masiva de gente en las calles. "Nos van a empujar en la calle en todo el país. El Gobierno sabe perfectamente que en 2018 salieron dos millones de personas en todo el país. Distritos calientes como Córdoba van a ser incontenibles", advierten desde la Unidad Provida, la plataforma que nuclea a cerca de 150 organizaciones celestes. "El tratamiento expeditivo atenta contra el debate democrático y federal", agregan. Por el momento, desde este sector se limitan a acciones virtuales a través de las redes sociales, como por ejemplo el "tuitazo" con el hashtag #AbortoEsDescarte.

Descartar es sacarnos de encima lo que no nos sirve.

Fuente: Noticias Argentinas