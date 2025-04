En momentos atravesados por el fortísimo impacto de las recientes medidas económicas puestas en marcha por la administración nacional -a cargo de Javier Mieli- comienzan a transitarse los caminos de conformación política de los diversos espacios que competirán en las próximas elecciones. En atención al PJ cordobés –y más precisamente al schiarettismo- LNM dialogó con el diputado nacional Carlos Gutiérrez sobre los movimientos internos del espacio, sobre la actual relación de la administración provincial –a cargo de Llaryora- con otras provincias, y sobre los reclamos y señalamientos más relevantes que el peronismo cordobés –desde el schiarettismo- le hace llegar al gobierno nacional.

Movimientos en el peronismo cordobés.

¿Cómo evalúa la evolución que está transitando el PJ cordobés en su marcha hacia una solidificación que le dé mayor volumen y relevancia al espacio dentro del concierto político?

-El peronismo cordobés -con De la Sota, Schiaretti y ahora Llaryora- ha sabido mantener una identidad propia a lo largo de los años, con una lógica de construcción muy distinta a la del kirchnerismo. Hoy, en un contexto nacional complejo, seguimos transitando un proceso de consolidación que busca dar mayor volumen a esa identidad, siempre con vocación federal y una mirada centrada en el hacer, en resolver los problemas concretos de la gente.

¿Considera que Schiaretti es el natural –y mejor- candidato para encabezar la lista para las próximas elecciones?

-La figura de Juan Schiaretti representa de manera muy clara ese modelo de gestión y esa visión política. Tiene la experiencia, la templanza y la capacidad de liderazgo necesarias para encabezar un proceso nacional alternativo a los extremos.

¿Sabe usted si el ex gobernador tiene la voluntad de presentarse como candidato?

-Schiaretti aún no ha definido ser candidato; en lo que sí se ocupa es en conducir -a nivel nacional- una construcción que se aleje, una vez más, de las grietas. Y por “grietas” me refiero a la de antes -kirchnerismo-macrismo- y a la actual -kirchnerismo-mileísmo-.

Adentrándonos un poco en el armado, ¿en qué estado se encuentran las conversaciones que podrían aproximar a Natalia de la Sota a ser candidata dentro del espacio al que usted pertenece?

-Con Natalia de la Sota mantenemos un vínculo institucional respetuoso, como corresponde entre dirigentes que comparten trayectoria en Córdoba y el mismo bloque. Bloque que, por cierto, ha sabido administrar las diferencias sin perder el rumbo, y esto practicamos con Natalia.

El gobierno cordobés y el panorama nacional.

Pasemos al ámbito político/social nacional. Usted ha advertido –en reiteradas ocasiones - sobre los peligros de la violencia que ejerce Milei desde la presidencia. ¿Qué quisiera señalar en atención a este modo del presidente de relacionarse con los políticos, los periodistas y con la ciudadanía?

-Desde el inicio de su gobierno, el presidente Milei ha elegido la confrontación permanente como método. No se trata de hechos aislados: hay un patrón que combina descalificación, insulto y desprecio por el otro. En los últimos días lo vimos nuevamente -en una muy reciente participación con Alejandro Fantino- atacando a periodistas, dirigentes y a todo aquel que piense distinto. Es un estilo que erosiona la convivencia democrática.

¿Piensa que la democracia está en riesgo?

-No dramatizamos esto. La democracia no está en riesgo institucional en el corto plazo; pero sí veo una degradación del debate público y una creciente violencia simbólica que puede derivar en hechos concretos. Cuando desde el poder se legitima el odio, se pierde una barrera importante. Resguardar la institucionalidad, además, incluye la actitud responsable de apoyar lo que es bueno para el país, sin dejar de defender lo propio. Y lo propio para nosotros es Córdoba.

¿Cuál es su mirada sobre la participación del presidente Milei en el caso de la estafa de $LIBRA?

-Respecto a la posibilidad de comisión del delito de estafa vinculada al caso “$LIBRA”, dijimos desde el principio que es un hecho suficientemente grave que debe ser investigado por la Justicia. Por eso hemos votado en contra de la conformación de la Comisión, y a favor de la convocatoria a funcionarios que deban dar explicaciones. Finalmente, el empate de debilidades en que queda la definición de la Comisión nos da la razón de que difícilmente sirva para otra cosa que no sea la de figuración de sus representantes.

¿Cómo analiza el actual estado del vínculo de la administración provincial cordobesa con la nacional?

-Córdoba ha tenido históricamente una postura clara frente a los gobiernos nacionales, sean del signo que sean. Colaboramos, pero no nos subordinamos. Hoy sentimos que muchas de las promesas realizadas por el presidente Milei no se cumplieron. Tenemos la sensación que las provincias no le interesamos a la Casa Rosada. Desde nuestro espacio vamos a seguir defendiendo una idea de país que incluya al interior productivo, que respete y fortalezca la institucionalidad y que construya desde la moderación. No creemos en las soluciones mágicas ni en los liderazgos mesiánicos. Apostamos al trabajo, al diálogo y a la gestión.

¿De qué modo han tomado las declaraciones del presidente pretendiendo que el campo liquide so pena de volver a aumentar las retenciones?

-Las declaraciones del presidente, vinculando la liquidación del agro a una posible suba de retenciones, generan más incertidumbre en un sector que necesita previsibilidad. Desde nuestro espacio venimos trabajando en propuestas legislativas que plantean una salida ordenada del esquema actual de retenciones, sin caer en la desfinanciación del Estado. Desde el bloque, junto con la diputada Alejandra Torres, impulsamos un proyecto que busca suspender cualquier intento de aumentar las retenciones en junio. Se trata de una medida temporal, mientras buscamos que avancen en el Congreso otras iniciativas que abordan esta problemática de fondo.

Usted ha dicho que se puede enfrentar el costo fiscal desde la progresividad. ¿Cuáles serían unos primeros pasos a dar en esa dirección?

-Creemos que es posible afrontar el costo fiscal mediante un sistema más justo, que distribuya el esfuerzo con progresividad. Proyectos como el plan quinquenal de reducción progresiva, o los que proponen una eliminación gradual de las retenciones con criterios federales y fiscales, apuntan justamente a eso: sostener los recursos públicos sin castigar de forma indiscriminada al interior productivo. Si hay voluntad política, podemos avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, que respete a quienes producen, defienda al Estado y apueste al consenso en lugar de la confrontación.

¿Qué opinión le merece el reciente acuerdo con el FMI? ¿Qué consecuencias –positivas y/o negativas- piensa que van a traer para Córdoba las medidas que anunció la administración nacional?

-En relación al nuevo acuerdo con el FMI, lo vemos con cautela. Córdoba no es ajena a las consecuencias de las decisiones macroeconómicas nacionales. Por eso, al estar en juego el acceso al crédito y obras para Córdoba, es que votamos el acuerdo. La implementación y uso del préstamo ya es entera responsabilidad del Gobierno nacional. Pero además, hoy necesitamos saber cuál es el programa de crecimiento que tiene el equipo de Milei.

Córdoba y las demás provincias.

-¿Con cuáles administraciones provinciales tiene mejores vínculos la administración a cargo de Llaryora? ¿Se sigue fortaleciendo la unión con la administración de Pullaro en Santa Fe?

-El gobernador Llaryora, quien es hoy presidente pro témpore de la Región Centro, viene sosteniendo un diálogo fructífero con varias administraciones provinciales. La relación con Santa Fe, bajo el liderazgo de Pullaro, es un ejemplo de cómo se puede trabajar desde las diferencias políticas en función de intereses comunes. La agenda productiva, la infraestructura y la seguridad nos encuentran en sintonía. A lo que se suman acuerdos políticos para enfrentar juntos los desafíos del futuro.