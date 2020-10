Comienza el juicio por delitos sexuales en la ESMA durante la dictadura

La sentencia en Rosario del juicio Saint Amant III, el comienzo del proceso oral y público por los delitos sexuales cometidos en la ESMA y el inicio del debate en la causas unificadas por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield e Infierno marcarán la agenda judicial de esta semana por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.

El martes a las 10, el Tribunal Oral Federal 5 comenzará a juzgar, por medios electrónicos, a los genocidas de la ESMA Jorge "Tigre" Acosta y Alberto González como imputados por violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos contra tres mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención más grande que funcionó en la ciudad de Buenos Aires.

Ese mismo día, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dará comienzo, por la vía remota, al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

La causa por el Pozo de Banfield y Quilmes investiga los delitos sufridos por 419 víctimas, tiene 19 imputados y se prevé que declaren unos 400 testigos.

El Infierno, que funcionó en la Brigada Lanús, tiene cuatro imputados, entre ellos el multicondenado represor Miguel Etchecolatz, quienes llegan acusados de crímenes contra 62 víctimas de secuestro, torturas y violencia sexual.

También el martes se conocerá la sentencia en el juicio Saint Amant III que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario y en el que se investigaron 16 causas con 50 víctimas de secuestros, privación ilegal de la libertad e interrogatorios bajo tormentos.

El veredicto se dará a conocer a partir de las 10 y se transmitirá en vivo por el canal de Youtube: https://www.youtube.com/user/alberticomorales y la Mesa por la Justicia y la Memoria de San Nicolás a través de su perfil de Facebook.

Este lunes proseguirán, por la vía remota, las audiencias en el juicio a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte" que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes que fueron arrojaron desde el aire a las aguas del Río de la Plata y el océano Atlántico.

También continuará, por medios electrónicos, las dúplica del juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

El martes y el miércoles continuarán en Mar del Plata, por la vía virtual, los alegatos de las querellas en el juicio CNU II, que investiga el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria.

El miércoles, también en Mar del Plata, seguirá el juicio "La Cueva III", en el que está acusado, entre otros represores, Salvador Ullúa, también juzgado como partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia en la causa "CNU" (Concentración Nacional Universitaria), organización a la que se le atribuyen crímenes y delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976.

Ese día, en Córdoba, continuará el proceso que se le sigue a 18 imputados entre ex agentes de inteligencia, ex policías y ex militares, dos de los cuales nunca habían sido acusados y se encuentran en libertad. Se trata de los hechos investigados en las causas Diedrichs/Herrera, ocurridos entre marzo y septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar y en perjuicio de 43 víctimas.

También seguirá, en los tribunales de San Martín y por medios electrónicos, el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En Rosario proseguirá el juicio por la causa "Klotzman" que investiga la desaparición en esta ciudad de 29 personas, de las cuales sobrevivió sólo una.

El jueves, el Tribunal Federal 4 de San Martín seguirá juzgando, a través de la vía remota, a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada "Contraofensiva montonera", ocurrida entre 1979 y 1980.

El jueves y el viernes, en Bahía Blanca, continuará el juicio a cuatro integrantes de la organización paraestatal Triple A, acusados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

El viernes, en tanto, habrá una nueva audiencia virtual del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay 10 acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.

También proseguirán los alegatos en el juicio Orletti V por delitos cometidos contra 11 víctimas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, y donde se analizan las responsabilidades penales de Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci, quienes revistaban como personal civil de inteligencia en hechos por los que hasta ahora no fueron juzgados.

Noticia relacionada: