En Septiembre, la balanza comercial registró un superávit de u$s 584 millones

Según el Indec, por la caída de las exportaciones y suba de importaciones, el superávit comercial de septiembre fue u$s 1.160 millones inferior a igual período de 2019.

En septiembre, las exportaciones llegaron a u$s 4.711 millones, con una caída interanual del 18%. - Foto: archivo

La balanza comercial arrojó en septiembre un superávit de u$s 584 millones, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El superávit comercial de septiembre fue u$s 1.160 millones inferior a igual período de 2019, y se dio principalmente por la caída de las exportaciones de u$s 1.035 millones y por una suba de u$s 125 millones de dólares de las importaciones.

En septiembre, las exportaciones llegaron a u$s 4.711 millones, con una caída interanual del 18%, mientras que las importaciones treparon a u$s 4.127 millones, con un alza del 3,1%.

Fuente: Noticias Argentinas