AMIA: sobreseen a ex jefe de Interpol y a ex canciller por encubrimiento

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este miércoles al ex secretario general de Interpol Ronald Noble y a la ex canciller Susana Ruiz Cerutti en la causa en la que estaban acusados de encubrimiento a los ciudadanos iraníes imputados por el atentado a la AMIA.

La causa se inició por una denuncia de presunto encubrimiento con motivo del Memorándum de Entendimiento con Irán firmado por el Gobierno de Cristina Fernández con la aprobación en el Congreso Nacional y la nación persa, tendiente a esclarecer el ataque terrorista que voló la mutual judía en 1994.

El juez sostuvo en una extensa resolución de más de 50 carillas que "de las constancias incorporadas no se desprende que las personas mencionadas (Noble y otros consortes de causa, como la ex canciller y el ex juez Héctor Yrimia) hayan contribuido en la realización de la maniobra investigada en la presente causa, por lo que se dispondrá su sobreseimiento", informaron fuentes judiciales.

La acusación surgió a partir de la denuncia de un abogado, según la cual los ahora sobreseídos habrían ejecutado maniobras de encubrimiento de los iraníes.

Noble aclaró, entre otras cosas, que el Memorándum no neutralizaba o anulaba las alertas rojas emitidas por la Justicia para que los sospechosos del atentado fueran detenidos en cualquier lugar, fuera de Irán, donde se los hallara.

La denuncia original por el acuerdo con Irán contra Cristina Fernández, el fallecido ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y dirigentes había sido motorizada por el fiscal Alberto Nisman en 2015.

Noble dijo oportunamente que "nunca" hubo un pedido argentino de levantar las alertas rojas. Explicó al respecto que "si Irán pidió levantar las alertas entonces su pedido fue rechazado porque las alertas nunca fueron removidas luego del Memorándum".

El ex funcionario estadounidense dijo además que "en lo referido a Interpol y las alertas rojas por AMIA, el informe del juez (Claudio) Bonadio (quien llevaba la causa) es falso, engañoso e incompleto".

"Por ejemplo, nunca hubo un pedido ni de Argentina, ni del canciller Timerman ni de ninguna persona de Argentina para remover las alertas rojas por AMIA", insistió Noble,

Martínez de Giorgi recordó en la resolución que Noble participó de diálogos en los que se analizó resolver el caso AMIA en un tercer país y dijo que ello no podía ser interpretado como un encubrimiento.

