La ex presidenta Cristina Fernández despidió este lunes al papa Francisco y lo definió como el "rostro de una Iglesia más humana", a la vez que señaló que "la tristeza es infinita".

"La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo ´Es mi libro preferido, me encanta Marechal´", evocó la ex mandataria, desde sus redes sociales, al hacer referencia al libro "Megafón, o la guerra", de Leopoldo Marechal.

"Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo", dijo y añadió: "Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita".

Francisco murió este lunes 21 de abril a los 88 años, según confirmó el Vaticano, apenas un día después de que el Sumo Pontífice hiciera una última aparición pública desde el balcón de la basílica de San Pedro, durante la celebración de Pascua.

