Empresarios de IDEA dijeron no querer "una Argentina cancelada"

El presidente del 56 Coloquio de IDEA, Roberto Alexander, reclamó este miércoles "construir un país con reglas claras" y lanzó un llamado a impedir una "Argentina cancelada", al presentar el encuentro empresarial.

"No se trata de refundar el país, ni empezar todo de nuevo. Sino de lograr construir con reglas claras, sobre la base de lo que ya somos y ya tenemos", afirmó, antes de que pronunciara el discurso inaugural el presidente Alberto Fernández.

En la apertura, Alexander (IBM) enumeró los temas del evento: la innovación, la educación, la integración social, la competitividad, la calidad institucional y una justicia independiente.

"Hay un país que queremos ser. Y está éste, el que somos", dijo el ejecutivo, quien señaló que la pandemia fue "un gran catalizador del cambio".

"En nuestra sociedad una pandemia generó cambios totalmente impensados que no volverán atrás. El mundo hoy está tan interconectado, que un virus hace que las economías del planeta tambaleen", señaló.

Dijo que los empresarios pretenden "un país con empresas que innoven, que creen riqueza de una forma sustentable, que den trabajo, que nutran socialmente". "Que si un joven se va al exterior, sea para tener una experiencia y volver, no porque no tiene confianza en nuestras capacidades. No quiero una Argentina cancelada", afirmó.

Dijo saber que "hay mucha desconfianza hacia los empresarios" y señaló que "la dura realidad nos va demostrando que ese país que queremos ser, necesita que en algunos puntos todos cedamos en nuestros intereses y que validemos todos los días los espacios institucionales para gestionar, porque esa es la forma de alcanzar una sociedad con más equidad y desarrollo, y una economía con posibilidad de crecer".

Pidió "leer el escenario internacional de forma más aguda, para encontrar nuevas respuestas", y que el país se valga de la innovación. Y a su vez, advirtió que "el país que queremos ser resulta impensable cuando casi la mitad de los argentinos está en la pobreza".

En ese marco, pidió "trabajar de manera consensuada" entre el Estado, el sector privado, los sindicatos y el tercer sector.

"El país que queremos ser es una Argentina donde todos seamos uno", dijo el presidente de IBM, quien reclamó "coordinación para generar otras acciones que ya no sean de coyuntura, sino para resolver situaciones estructurales".

"No quiero una Argentina cancelada", sostuvo, al recordar que es hijo de inmigrantes y que quiere que sus hijos y nietos sientan que hay un proyecto en el país. Pese a describirse como un optimista, Alexander advirtió: "Se puede estar peor".

Pidió "cambiar la mirada sectorial, para tener un proyecto común, donde nuestros hijos puedan pensarse creciendo e invirtiendo su futuro. Un país que reciba y de oportunidades, como las que recibieron nuestros padres".

"El país que queremos ser necesita abrir posibilidades, tener calidad institucional, Justicia eficiente e independiente, competitividad, integración social y una mejora educativa realmente federal, para que el lugar en donde nos toque nacer, no determine nuestro presente y sobre todo, nuestro futuro", sostuvo.

