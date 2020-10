Bares y restaurantes desconocen las restricciones: "Queremos trabajar"

Estamos con miedo porque nos sentimos como unos delincuentes, y nosotros no somos eso", expresaron. - Foto: LNM/ Javier Imaz

Tras varias semanas donde los contagios de coronavirus crecen progresivamente en la provincia, bares y restaurantes de Córdoba, indicaron que hoy abrirán sus puertas pese a las restricciones anunciadas por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia en el sistema sanitario.

El vocero de la Cámara de Bares y Restaurantes de Córdoba, Luciano Sincich, explicó que los locales gastronómicos abrirán con normalidad: "Hicimos una reunión virtual entre los ocho integrantes oficiales de la cámara, mediante un grupo con más de 230 bares de Córdoba, y se decidió abrir por voto mayoritario. Es decir que fue democrático y no una disposición exclusivamente de la cámara", explicó en declaraciones a Cadena 3.

Las nuevas disposiciones que aplica a seis departamentos de la provincia sólo habilitan a trabajar con la modalidad take away o delivery hasta el 26 de octubre.

"No están desobedeciendo nada, sino haciendo valer los derechos de trabajar avalados por la Constitución nacional", dijo Sincich y agregó: "No entendemos por qué el Gobierno nacional, provincial y municipal deciden quiénes pueden trabajar y no en este país".

El Gobierno ya había anticipado que se realizarán controles para efectivizar el cumplimientos de la normativa, pero gimnasios y natatorios -otro sector afectados por las nuevas restricciones- también se manifestaron en contra por la fuerte presión económica que están atravesando.

"Vamos a ver qué hacen, si la Policía se mete o no. Estamos con miedo porque nos sentimos como unos delincuentes, y nosotros no somos eso. Queremos trabajar", reiteró el vocero y contó que armaron un grupo para defender a los colegas ante posibles cierras o sanciones de negocios. "Tenemos que pagar servicios, salarios y gastos personales", argumentó.

Por último, desafió a las autoridades: "Que pague el costo político el intendente (Martín Llaryora) y el gobernador. Que nos quiten los cartones habilitantes y nos metan presos".

