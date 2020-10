Argentina y el camino a Qatar, con un diagnóstico sin definir

Una etapa de transición o de transformación vive la Selección Argentina, con un balance apropiado en el preludio de las Eliminatorias Sudamericanas, con un diagnóstico claro: volver a recuperar prestigio y competitividad, en plena etapa donde el tiempo no es precisamente un aliado. ¿Hay fórmula secreta? Esta sabido que ni con Lionel Messi eso está garantizado.

El énfasis en esta afirmación responde a los 33 años del crack de Barcelona, único indiscutido y cuyo nivel a pesar de la edad sigue manteniendo a Argentina con algo de llama e ilusiones. Sin embargo la gran generación que llegó a tres finales y que sin dudas merecía contar con una copa en las vitrinas de AFA se está apagando, producto del indefectible paso del tiempo y hoy el proceso exige otra realidad. Ni se puede dormir en los laureles de lo que pudo ser, ucronía innecesaria a la hora de contar las virtudes, ni tampoco estirar las convocatorias solo por haber sido competitivos.

¿Tiene Argentina recambio en el escenario del fútbol mundial? A primera vista los valores emergentes pueden servir de complemento pero no como para sentar las bases del futuro. Aunque cambiando de paradigma, la ausencia de un líder futbolístico de jerarquía puede servir de estímulo para fortalecer aspectos colectivos y de representatividad. En lo identitario, el gen argentino siempre invita a jugar con valor agregado, no obstante el temor es válido teniendo en cuenta que no disfrutaremos mucho más campeonatos de los Messis, Agüeros, Di Marías e Higuaínes, quien ya iniciaron la retirada.

Asimismo más que nunca en la cabeza del DT Lionel Scaloni, hoy bombero de AFA para comandar el plantel superior, debe retumbar la necesidad de formar un equipo por encima de las individualidades. En el proceso anterior de Sampaoli (iniciado por Martino y Edgardo Bauza) fue evidente y hasta entendible la intención de basarse en los pilares en base a talento, hoy da la sensación que con ese valioso ingrediente no será suficiente para Argentina si pretende volver a soñar. Ni el pedir que Messi te salvo solo ni tampoco el "que se vayan todos los que ya fracasaron", esta última, una sentencia propia de la mediocridad exitista argentina.

¿Podrá encontrar Scaloni un equipo donde Messi se encuentre cómodo, sea jefe de la creatividad y a la vez, una pieza más del engranaje, empujando el barco a la par del resto? La mejor receta puede ser una combinación de las tres aunque para eso necesita tiempo y proceso, algo que muchas veces las urgencias no permiten un camino natural, por el contrario, siempre hay riesgos de volantazos y transformaciones rotundas cuando los resultados no aparecen a corto plazo. Y en eso el capitán debe estar al tanto: que sea quitarle presión para que juegue liviano sin perder el protagonismo que tanto se necesita.

Está clara la necesidad de un refresco, de una aireada, de renovación sin dejar de lado los anabólicos naturales de los referentes. No debe quedarse Scaloni solo con lo realizado en la Copa América, donde las tres victorias fueron contra rivales que no llegaron a Rusia 2018. Hay una brisa con las apariciones de Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, las consolidaciones de Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez y otros brotes que ilusionan para el futuro de la talla de Garré, Adolfo Gaich y Nicolás Domínguez. Lo evidente es que no será sencillo el camino a Qatar si da por sentado una virtual clasificación por tener a Messi y chapa en el escudo. Llega el primer paso y será cuestión de analizar el diagnóstico que mejor estabilidad le pueda otorgar a Messi y compañía, para no perder la ilusión.

