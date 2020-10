La oposición legislativa presentó el proyecto Ficha Limpia en Córdoba

Con la presencia de legisladores de todo el arco opositor cordobés, el radical Marcelo Cossar encabezó este jueves mediante una videoconferencia la presentación del proyecto denominado Ficha Limpia.

En la reunión, de la que también participaron Gastón Marra, de Ficha Limpia, y la diputada por Mendoza María José Sanz, Cossar dijo que la iniciativa se inscribe en “agenda de calidad institucional” que, aseguró, debe ser sostenida por los legisladores opositores de cara a los desafíos por venir en la realidad provincia.

Inspirada en un proyecto que a nivel nacional se presentó por iniciativa de la cordobesa Brenda Austin, la ley busca establecer límites en “la selección de candidatos”, lo que para el radical que impulsa la norma en la legislatura representa “un aporte significativo a la calidad institucional de nuestro poderes”.

El proyecto en discusión; que lleva las firmas de Marcelo Cossar, Verónica Garade Panetta, Marisa Carrillo, Patricia De Ferrari Rueda; establece que “no podrán ser candidatos las personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”. Además, establece que “la inhabilitación prevista en el presente artículo se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.

“En momento en que la grieta lo ocupa todo y la política está tan desprestigiada es importante que la ciudadanía vea que la corrupción y aquellos que no están en condiciones de representar a los ciudadanos no pueden tener lugar en las listas de candidatos. En ese sentido, esta es una pelea frontal contra aquellos que piensan que en la política todo vale”, dijo Patricia De Ferraris al hacer uso de la palabra.

La legisladora que forma parte del bloque Juntos por el Cambio, advirtió que “no todo es corrupción porque también hay otros delitos que hacen creer que la política es sinónimo de impunidad y son los que tienen que ver puntualmente con los delitos contra la integridad sexual”, señaló al momento en que mencionó algunos casos más renombrados al respecto, entre los que se destaca el caso del senador tucumano Jorge Alperovich.

Ante la presencia y el claro apoyo de los bloques de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica y Encuentro Vecinal Córdoba, Cossar celebró la “iniciativa conjunta de un significativo grupo de legisladores opositores que estamos empezando a pensar una agenda común y pensando alternativas de largo plazo”, algo que el radical valoró de cara al desafío para terminar con “la grieta”. Leído entre líneas, la apertura pública de las conversaciones electorales para el año 2021.

Entre las más de diez legislaturas provinciales que están discutiendo iniciativas similares, la de Mendoza es la más avanzada, ya que cuenta con media sanción. En ese sentido, la María José Sanz dijo que “es una ley que se va a lograr de abajo para arriba, desde los legislativos provinciales hacia el Congreso de la Nación”. “Muchos periodistas me advierten respecto a la inexistencia de casos de corrupción en Mendoza, pero de más allá de que nosotros no conozcamos estos casos, resulta necesario pensar en una ley que sea preventiva, porque no sabemos si no los vamos a tener en un futuro. Es necesario pensar que este tipo de iniciativas puedan avanzar para todos los cargos electivos, los legislativos y los ejecutivos”, señaló la mendocina.

Vale aclarar que el alcance del proyecto de Ley también contempla a los cargos partidarios y, al modificar el Código Electoral provincial, también alcanza a los cargos electivos de todos los pueblos y ciudades de Córdoba.