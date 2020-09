"Pañuelazo" en todo el país y marcha en Córdoba por la legalización del aborto

View this post on Instagram

🔥🌎 #28S: #GritoGlobal por el #AbortoLegal🔥🌎 Porque la conquista de nuestro derecho a decidir es urgente ¡marchamos! Con el proyecto de la Campaña #AbortoLegalYa ¡basta de dilaciones! . . Marchamos: 📠lunes 28/09 🕔17hs 📌Colón y General Paz . 💚 Con el proyecto de la Campaña: Aborto Legal Ya ¡basta de dilaciones! 🧡Separación de la Iglesia del Estado 💚 Aplicación de la ESI en todos los niveles educativos 💚 Anticonceptivos y pastillas del día después gratuitos en hospitales y centros médicos 💚 ¡La ILE es derecho! Obligar a parir es tortura: son niñas no madres 💚 Plata para salud y no para la deuda. . #AbortoLegal2020 #ILEEsDerecho #NiUnaMenos por abortos clandestinos #NiñasNoMadres