Diego Concha: “Ningún civil debe estar en un incendio"

El titular de Defensa Civil de Córdoba, Diego Concha, se refirió a la masiva convocatoria de vecinos que se hicieron presentes para combatir el avance de las llamas en Carlos Paz, a través de las redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que “ningún civil debe estar en un incendio porque pone en riesgo su integridad física”.

“Me preocupa lo de las redes sociales en el sentido de que se convoca a la gente a trabajar en los incendios. Ayer (por este miércoles) tuvimos muchos civiles metidos en medio del incendio en Carlos Paz. Es algo que no es correcto, no corresponde”, comentó en diálogo con Carlos Paz Vivo.

El funcionario provincial destacó que la gente “no tiene conocimiento de cómo caminar en las sierras, ni cómo trabajar en un incendio”. “Me preocupa muchísimo lo que pasó. Difícil para que las unidades de Bomberos se pudieran trasladar, la gente caminando por el medio de la calle, lo que vivimos ayer en Carlos Paz no lo vi en otros lugares”, completó.

Noticia relacionada: