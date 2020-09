Confirman que este domingo no estarán permitidas las reuniones familiares

El ministro de Salud Diego Cardozo confirmó que este fin de semana no están permitidas las reuniones familiares. "Estamos en un momento muy delicado entonces no podemos promover lo que son las reuniones sociales. No están habilitadas", indicó el funcionario provincial.

A pesar de que en los últimos domingos se permitieron, cabe recordar que este lunes se festeja el Día de la Primavera y que este años los eventos más convocantes serán virtuales. "Apelamos a la responsabilidad individual de nuestros cordobeses", indicó el funcionario ante el temor de que la fecha pueda tentar la realización de fiestas clandestinas.

Cardozo pidió prestar atención a los jóvenes, quienes suelen celebrar la primavera en grande. "Controlemos a nuestros jóvenes. No tenemos la real conciencia del peligro que es esta patología. No es un resfriado común y corriente: le ha costado la vida a muchísimos cordobeses", concluyó.

Cabe destacar que este jueves, el ministro de Salud, Diego Cardozo, junto a la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, encabezaron la presentación de la situación epidemiológica por Covid-19 en la provincia de Córdoba.

“Estamos en un momento muy delicado, crítico, donde hay mucha circulación del virus. Estimamos que aumentará el número de casos al menos hasta fines de septiembre”, dijo Cardozo.

Por su parte, Barbás indicó: “Hay una nueva forma de vincularse como sociedad, de divertirse y de amar. Tenemos que entender la realidad social que se nos presenta, y actuar con responsabilidad social, disminuyendo todo lo posible los contactos interpersonales”.

El Ministerio de Salud subrayó que la principal acción para interrumpir la cadena de contagio es el aislamiento de las personas que tengan sospechas de haber contraído el virus. Y se recalcó que no es necesario tener la confirmación de haber dado positivo para entrar en aislamiento.

