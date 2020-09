Peñafort sobre el traslado de jueces: "Si no se van, estarán usurpando cargos"

La Corte no hizo lugar al pedido de ambos camaristas que buscan evitar la anulación de sus traslados. - Foto: NA

La Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, aseguró que el Senado "rechazará" en la sesión especial de este miércoles los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y "dará aviso al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura".

De tal modo que los magistrados "sin acuerdo del Senado tendrán que volver a los lugares que ocupaban", aseguró la letrada, tras aclarar que "no es que se los echan".

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al pedido de ambos camaristas que buscan evitar la anulación de sus traslados.

En declaraciones radiales, Peñafort precisó al respecto que "la Corte le dijo a Bruglia y Bertuzzi téngase presente, que es como clavarle el visto".

Además, señaló que "la Corte podría tratar el tema" y aclaró que "cuando dicen oportunamente y la vía que corresponda parece que habla de recurso extraordinario, no de per saltum".

Al respecto, sostuvo que "era raro un per saltum a la Corte por algo de 2 o 3 personas", y puntualizó que "Bruglia y Bertuzzi tienen que cumplir la orden".

La funcionaria legislativa agregó que si los magistrados "no se van, ponen también en problemas a los otros jueces de la Cámara Federal, que no pueden firmar con ellos si no tienen acuerdo del Senado", al tiempo que advirtió que en ese caso estarán "haciendo usurpación de cargo y abandonando su cargo original".

"No creo que Bruglia y Bertuzzi usurpen el cargo, se pondrían en situación de remoción", analizó Peñafort.

Asimismo, dijo que "el traslado de Bertuzzi fue uno de los más escandalosos porque la Cámara Federal no lo quiso recibir y el macrismo tuvo que hacer una triquiñuela con Casación", a la vez que denunció que "a cambio del traslado le pidieron la condena a (el ex vicepresidente Amado) Boudou".

