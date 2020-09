Investigan a un docente de odontología que habría cobrado para aprobar

La Fiscalía Federal N° 3, a cargo de Maximiliano Hairabedián, investiga la denuncia contra un profesor de la Facultad de Odontología de la UNC, por supuesto cobro a alumnos para aprobar exámenes.

Luis Augusto Olmedo, quien imparte clases de microbiología y se desempeña como docente desde hace más de 20 años, fue denunciado por distintos alumnos y egresados. La incriminación se hizo viral en los últimos días e inclusive algunos estudiantes hablaron de que el pedido de dinero del docente "era vox pópuli".

Según las presentaciones de alumnos y egresados, el docente tiene en paralelo una academia privada de enseñanza que sirve para preparar alumnos, quienes terminan por aprobar tras pagar 2.500 pesos.

Matías, ex alumno de Olmedo, sostuvo a PLX Radio que la cátedra era "la más popular de toda la facultad": "Ingresabas y sabías que algo raro pasaba ahí. Es una materia de segundo año y lo peor es que era cátedra única, había que pasar por él sí o sí".

"Llegábamos a los finales y supuestamente cuando tenías un promedio mayor a siete promocionabas. Yo tuve un nueve y un cinco en los parciales pero al firmar el acta me dice que no había promoción. Salgo y una compañera que se preparó en esa academia me pasó las cinco preguntas tal cual estaban en el examen", agregó.

"Si vos vas a la Facultad de Odontología, seguramente vas a encontrar en la fotocopiadora una cartilla que dice 'Adrián'. Adrián era el profesor que te preparaba y pasaba una lista a Olmedo de las personas que se hicieron preparar con él", sostuvo.