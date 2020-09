Berni dio marcha atrás con sus dichos sobre los DD.HH. y pidió disculpas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió "disculpas" por sus dichos sobre organismos de derechos humanos, por quienes dijo sentir "respeto", luego del repudio de las organizaciones.

"Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia", resaltó Berni.

En su cuenta de la red social Twitter, el ministro de Seguridad bonaerense indicó que "vale la pena una aclaración", y precisó: "Cuando me preguntan por (el periodista Horacio) Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH".

Lo hizo luego de que en horas de la tarde de este lunes, Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones repudiaran sus declaraciones y le recomendaran "abocarse a atender las problemáticas de su cartera".

“Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al sector de los derechos humanos de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha. Los organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia”, remarcaron a través de un comunicado.

