Abuelas repudió los dichos de Berni sobre el trabajo de organismos de DD.HH.

La organización Abuelas de Plaza de Mayo repudió los dichos del ministro de Seguridad de Buenos Aires en relación al trabajo que desempeñan en el país diferentes organismos de derechos humanos. El funcionario oficialista apuntó durante una entrevista contra el colectivo y aseguró: "Cobran los sueldos más importantes del Estado, viven viajando, dando conferencias pero nunca aportan nada", sostuvo.

En diálogo con un programa del canal A24, Berni contó que en su función intentó trasladar Asuntos Internos de la Policía al área de Derechos Humanos del Estado, pero los organismos no aceptaron. “Asuntos internos es un lugar muy complicado. Cuando yo asumí se lo di al sector de los Derechos Humanos. ¿Sabés qué me dijeron? Que no aceptaban ¿Sabés por qué no aceptaron?, porque hay que trabajar”, dijo de manera contundente el ministro. "Empiezan a trabajar al mediodía, se van a las tres, cuatro de la tarde, whisky de por medio, ninguno está acostumbrado a trabajar en una oficina a las siete de la mañana", dijo en referencia a los trabajadores de los organismos de DD.HH.

En ese contexto, desde Abuelas le pidieron a Berni reflexionar sobre sus declaraciones y “abocarse a los temas que atañen a su cartera, entre ellos el reclamos policial y los casos de violencia institucional”.

“Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al sector de los derechos humanos de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha. Los organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia”, remarcaron a través de un comunicado.

📣Comunicado de prensa de los organismos de #DDHH



Repudiamos las palabras del ministro de Seguridad Sergio Berni sobre el colectivo de derechos humanos



▶️https://t.co/xedGiKK5Ca pic.twitter.com/exr1LWGTwc — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) September 14, 2020

“Llamamos al ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la Policía bonaerense reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro”, sentenciaron.

