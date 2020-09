Tragedia de Once: afirman que el maquinista admitió haber detenido los frenos

Un informe de una trabajadora social que entrevistó al maquinista Marcos Córdoba, condenado por la tragedia de Once, aseguró que el chofer de la formación confesó haber tenido la responsabilidad en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012. Si bien las declaraciones aparecen en un documento judicial, la defensa del maquinista rechazó la veracidad de esa confesión.

En diálogo con Noticias Argentinas, la abogada de Córdoba, Valeria Corbacho, aseguró además que presentó una denuncia contra la asistente social por haberse "excedido en sus funciones", ya que no debía preguntarle por la causa del accidente que lo tiene preso.

El informe de la trabajadora social fue realizado en el marco del pedido de libertad condicional que hizo el maquinista del Ferrocarril Sarmiento, detenido desde octubre de 2018 en el penal de Marcos Paz.

"Yo tengo responsabilidad, anulé el dispositivo, pero no lo hice a propósito, nunca imaginé que algo así podía ocurrir", aseguró Córdoba, y explicó que lo hizo para "descansar la mano", una práctica normal entre los maquinistas. Esa conversación aparece en el informe que realizaron en base a una conversación virtual vía Zoom con el detenido la psicóloga María Dolores Carbia y la trabajadora social Silvina Blanco.

La entrevista había sido pedida por la Fiscalía de Ejecución, a cargo de Guillermina García Padín, y ordenada por el juez de Ejecución Penal Jorge Luciano Gorini. Era la respuesta al reclamo de libertad condicional que había hecho la abogada del chofer del tren, ya que estará en condiciones de acceder a ese beneficio desde el próximo 30 de noviembre, ya que su pena de prisión termina el 31 de diciembre de 2021.

El abogado de otra parte de las familias querellantes, Leonardo Menghini, tío de Lucas, fallecido en la tragedia y hallado muerto en la formación varios días después, aportó otra interpretación. "A lo que se refiere Córdoba es que desconectó el llamado freno de hombre muerto, que no es técnicamente un freno. Es un mecanismo por el cual si el se desamaya, se disparaba un freno de emergencia. Era una práctica habitual de los mecanistas desactivarlo y, si bien es una negligencia en la conducción, no tuvo incidencia en el accidente", aseveró en diálogo con Página 12.

Y agregó: "La responsabilidad del accidente no tuvo que ver con no estuviera conectado el freno de hombre muerto. Se llama así pero no es un freno, es una forma de activación de los frenos. Los frenos principales fueron activados por Córdoba y fallaron".

Llegó LA VERDAD! https://t.co/otJh7w3BHq pic.twitter.com/JS9iE4dgAj — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 14, 2020

En ese sentido, Menghini resaltó que aquel 22 de febrero "el freno de guarda no funcionaba, el freno común tenía poca capacidad de frenado y el freno de emergencia no respondió".

Por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien publicó en las redes un extracto de las pericias psicológicas del maquinista, y resaltó que el motorman reconoce haber desconectado el "freno de hombre-muerto" en sus dichos. "¡Córdoba dijo que fue responsable y desconectó el freno! Todo nulo. ¡Llegó la verdad!", expresó el letrado.

Vale recordar que Córdoba fue condenado a una pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por la tragedia que dejó 51 muertos.