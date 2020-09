Cornejo negó un “malestar interno” en la UCR, tras los dichos de Macri

"No verifico malestar interno. Hemos dicho varios de nosotros lo mismo que dice allí", sostuvo el presidente de la UCR en referencia a la columna de opinión del ex mandatario.

El diputado mendocino de Juntos por el Cambio y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, negó la existencia de un "malestar interno" en el partido radical tras las declaraciones expresadas por el ex mandatario Mauricio Macri.

"Hemos dicho varios de nosotros lo mismo que dice allí", señaló Cornejo en diálogo con Radio Mitre al ser consultado sobre un "malestar interno" que habría generado en el radicalismo la columna de Macri que este domingo publicó el diario La Nación.

"Alguien del equipo de Macri me la hizo llegar anoche y yo lo leí. Y no verifico malestar interno", dijo el ex gobernador mendocino. Y sostuvo: "Estamos viviendo momentos muy duros institucionalmente y no hace falta que lo diga necesariamente alguien de nosotros. Hemos dicho varios de nosotros lo mismo que dice allí".

Además, al ser consultado sobre si "lo representa" como líder, Cornejo afirmó que hoy lo representa "la conducción colegiada" de JXC, en la que mencionó a Macri entre otros integrantes. En este punto recordó que tuvo "sobradas críticas en el manejo política del anterior gobierno" macrista, pero apuntó que sabía "leer de qué lado hay que estar en estos tiempos y de qué lado debe estar mi partido".

Por otro lado, el jefe de la UCR opinó en diálogo con la emisora que "es imprescindible que el Gobierno y la oposición tengan un acuerdo en los fundamentos de la economía" y consideró que harían "muy mal en no tener un diálogo a la altura de las circunstancias", ante una consulta sobre el momento actual de tensión política.

No obstante, agregó que "es difícil un acuerdo con el kirchnerismo", porque en su opinión "no creen en los acuerdos" y solo acuerdan con "su modelo económico".

