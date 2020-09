Negri: "Yo no quiero dos Congresos, ni lo que hizo la oposición en Venezuela"

El diputado nacional Mario Negri se refirió nuevamente a la polémica que continúa en la Cámara Baja por la continuidad de las sesiones telemáticas, en el marco de la emergencia sanitaria. En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio afirmó que “el Congreso funciona medio rengo y vienen temas centrales que no se pueden discutir a través de una pantallita”.

Por otro lado, Negri aseguró que no hará lo que hizo la oposición en Venezuela y consideró fundamental llegar a un “entendimiento” con el oficialismo. “Sesionamos durante tres meses de una manera acordada, mixta, y el protocolo que establecía la palabra ‘consenso’, decía que se renovaba cada 30 días. De pronto el día 4 venció el protocolo y se cayó todo. Nunca supimos más nada hasta que un día nos llamaron para una sesión especial. En las crisis, los congresos no dejan de funcionar, trabajan más. Queremos que el principio de la presencialidad no se pierda y la virtualidad sea la excepción. Porque si no, hasta que no estemos todos vacunados, el Congreso estará rengo como le pasa a la Justicia”, aseveró en diálogo con Radio Mitre.

“Es vergonzoso que haya anarquía en el país. Donde hay zanjas que dividen provincias. Desde JxC tenemos predisposición, estamos para colaborar, pero no se puede usar la excepción para disimular cualquier cosa. ¿Se cae el país si no se trata la reforma judicial?”, cuestionó el jefe del interbloque en Diputados.

Por último, aseveró que desde el espacio opositor “no regalará el vacío del Parlamento” para que el oficialismo se lleve la Constitución. “Lamentamos que ante los problemas del país, tengamos que estar debatiendo cómo sesionar porque el oficialismo no respetó más el consenso. Yo no quiero dos Congresos, ni lo que hizo la oposición en Venezuela. Queremos colaborar, pero para bailar el tango hacen falta dos”, completó.

