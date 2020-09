Familiares de Ludmila protestaron frente a una comisaría y pidieron justicia

Familiares, amigos y vecinos de Ludmila Pretti, la joven de 14 años que fue hallada asesinada en una casa de la localidad boanerense de Francisco Álvarez, se manifestaron este lunes en la puerta de la comisaría local para pedir justicia y la detención del autor del femicidio.

La movilización fue encabezada por el padre de Ludmila y comenzó a las 13 en la puerta de la seccional, donde decenas de personas se concentraron en reclamo de Justicia por el hecho.

"No se termina más, no paran de matarnos, una no puede salir tranquila a la calle porque estos hijos de puta están como si nada, sueltos, y ahora se dan a la fuga y no sé lo que está haciendo la Policía", expresó en diálogo con C5N una de las asistentes a la convocatoria.

Francisco Álvarez reclama justicia por el femicidio de Ludmila Pretti frente a la Comisaría pic.twitter.com/mHlWXhVvdD — Semanario Actualidad (@SemActualidad) September 7, 2020

Ludmila, quien estaba desaparecida desde el domingo, fue hallada asesinada en una vivienda situada en Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, adonde había ido a una fiesta con amigos.

Cristian Adrián Jerez, quien se encuentra prófugo, es el principal sospechoso del femicidio de la joven.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.

