Caso Astudillo: "Berni miente en todas las circunstancias en las que interviene"

"El todavía ministro de Seguridad (Berni) no debería responder con su renuncia: ya debería responder penalmente". - Foto: gentileza

Leandro Aparicio, el abogado de la madre de Facundo Astudillo Castro, aseguró este martes que "los testigos están aterrorizados" porque los persiguen patrulleros y remarcó que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, "miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene".

"Los testigos están aterrorizados, no pueden poner un pie en la calle que les aparece un patrullero al lado. ¿A nadie le importa esto?", expresó el letrado en declaraciones a los programas "Una mañana de éstas", que conduce Pablo Caruso por radio AM La990 y "El Exprimidor", de Ari Paluch por AM 550.

"Esto pasa ahora. Se lo decimos al Presidente, al procurador, al secretario de Derechos Humanos, al Gobernador. No sé a quién más se lo tenemos que decir", agregó.

En el mismo sentido subrayó: "Acá interviene este mamarracho de ministro de Seguridad de la provincia que miente en todas y cada una de las circunstancias en las que interviene".

"Él dice que nosotros llamamos a los testigos. Nosotros no llamamos a nadie. Los testigos llamaron a la comisaría de Pedro Luro", comentó.

En el mismo sentido, dijo que "el todavía ministro de Seguridad (Berni) no debería responder con su renuncia: ya debería responder penalmente".

Además, sostuvo: "Nos espían a todo el mundo, nos meten micrófono en el inodoro, cámara en el inodoro". En tanto, indicó que este miércoles se sabrá "si es o no Facundo" el cuerpo que examinaron los peritos: "Nuestra perito nos dijo que no fue suicidio ni accidente".

En cuanto a la versión que si filtró a la prensa este lunes de la identificación del cuerpo, la cual tuvo que ser desmentida por la Justicia Federal, expresó que "si esto se ha filtrado, evidentemente ha sido desde donde se hizo el ADN, habría que preguntarle por qué, si le pagaron o con qué motivo lo hizo al responsable del ADN".

"Facundo fue desaparecido por la Policía de la provincia de Buenos Aires el día 30. La Policía tiene que decir qué pasó y su versión por lo menos es inconsistente", aseguró.

"Nadie se pone a tomar sol en la ruta: Facundo estaba ahí tirado porque los que lo agarraron le pegaron entre cuatro", cerró.

"A Facundo lo desapareció la Policía"

Aparicio reiteró que "no queda ninguna duda" de que al muchacho "lo desapareció la Policía de la provincia de Buenos Aires" y aseguró que dos testigos que declararon en la causa dijeron haberlo visto "tirado" en la ruta nacional 3 "muerto o inconsciente" ese mismo día.

"No queda ninguna duda, mucho más con la prueba que producimos la semana pasada en tribunales, que es reservada. No hay ninguna duda de que a Facundo lo desapareció la Policía de la provincia de Buenos Aires y no hay duda tampoco de quiénes participaron del encubrimiento", dijo a radio Colonia el querellante Leandro Aparicio, representante en la causa de Cristina Castro, la madre del joven.

En tanto, en declaraciones a Radio Rivadavia, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, reiteró su convicción de que "la realidad va para otro lado" y que lo sucedido "no es lo que cuentan los abogados".

"Entendemos el dolor de la madre, somos cristianos y somos seres humanos, ponemos la otra mejilla", expresó Berni.

En ese marco, indicó que, "cuando esto termine, los abogados van a tener que dar muchas explicaciones", ya que "siguen incitando a un delito que no sucedió".

Por su parte, el abogado Aparicio consideró sobre Berni que lo que dice es "insostenible" y "escandaloso".

