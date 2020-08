40.000 hectáreas arrasadas: “No es el clima, es la falta de voluntad política”

Especial para La Nueva Mañana

Hasta el domingo pasado, ya sumaban 10 días desde el inicio de la quema pero la jornada seca y con alerta por vientos con ráfagas descontroló la situación y llegó hasta las viviendas rurales. Esa noche se reportaron siete viviendas perdidas y familias evacuadas.

Durante la tarde, el propio Juan Schiaretti le habló a la gente a través de su cuenta de Twitter: “Cordobeses, el clima nos castiga por ser un año tan seco y con mucho viento”. Ese mismo día, el Presidente se comunicó con el gobernador y la promesa fue que se ayudaría con recursos económicos a reconstruir las pérdidas materiales: casas, alambrados, muebles, animales. “Lo material de alguna manera el Estado va a ayudar a reponerlo”, dijo el mandatario provincial y agradeció “el esfuerzo enorme” de los bomberos.

Tras los dichos, la coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona) que reúne a un centenar de organizaciones campesinas, sociales, indígenas, estudiantiles y asamblearias, respondió al gobernador: “Resulta incoherente agradecer el enorme esfuerzo de nuestros bomberos y Defensa Civil, cuando al mismo tiempo se derogó el financiamiento que por Ley tenía el Plan Provincial de Manejo del Fuego y se desafectó el sistema de alerta temprana de incendios con el retiro de los vigías apostados en toda la provincia”. Además, cuestionó que el mandatario responsabilizara al “clima seco y ventoso” de las hectáreas perdidas bajo el fuego.

“El gobernador Schiaretti omite por completo la implementación de políticas destinadas a remediar las zonas incendiadas, no expone los medios y las herramientas transparentes que destinarán para resarcir a las familias damnificadas, ni menciona el avance del desarrollismo especulativo tanto inmobiliario como agroindustrial sobre los territorios quemados, que hacen prevalecer los negocios privados a partir de tierras quemadas, a costa de la muerte y el dolor de los seres vivos”, dijo la red ambiental mientras la línea de fuego enmarcó el horizonte y el humo de los bosques incinerados, se respiró en la capital cordobesa.

Durante los incendios el 90% de los afectados fueron pequeños productores, con menos de 100 animales. (Foto: Ariel Luna / Radio Metro)

Ausencia de los preventivos

“Schiaretti se olvida de mencionar la falta de presupuesto y de planificación en políticas de prevención de incendios, la ausencia de responsabilidad penal de los autores intelectuales y responsables directos de quemas intencionales y de los desmontes sistemáticos, ilegales y sin control efectivo de las últimas dos décadas, incluso realizándose los mismos mediante fumigaciones con productos químicos contaminantes”, expresó a La Nueva Mañana, el biólogo e investigador Cristian Schneider, quien es miembro de la Codebona.

Para el biólogo, el compromiso a ayudar con recursos para “reconstruir los daños materiales” no solo que es “insuficiente”, sino que aborda el problema de una manera “reduccionista y efectista” , lo cual evidencia la “ausencia estatal en políticas ambientales y sus tristes consecuencias”.

Cristian Schneider, es Biólogo y miembro de la Codebona.

Durante los incendios el 90% de los afectados fueron pequeños productores, con menos de 100 animales y la dimensión del desastre es tal, que el Gobierno local declaró zona de “desastre agropecuario” a las regiones afectadas por los incendios. Hubo presentaciones en la Legislatura para penalizar con más fuerzas a quienes inicien incendios de forma intencional y el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, llegó este miércoles en helicóptero a las zonas afectadas y desde Charbonier, indicó: “Estamos asistiendo a una pérdida de patrimonio natural muy importante. Esta sequía prolongada nos tiene que llamar a repensar a todos, tanto el sector productivo, como el Estado, como la Justicia también”. El día previo, el Gobierno nacional dispuso la implementación de un reporte diario sobre la situación de los incendios en el país.

Desde hace años investigadores de Conicet sostienen que los factores que destruyen el bosque nativo son los incendios, la invasión de plantas exóticas, el crecimiento urbano donde a veces la especulación inmobiliaria incentiva la quema, y el avance de las fronteras agropecuarias. Este último, se trata de un fenómeno que se dio principalmente a partir de la introducción del modelo agroindustrial con utilización de transgénicos. La soja desde la década del 90, por ejemplo, hizo que Córdoba se transformara y tuviera incidencia en los ecosistemas locales.

¿Qué significa este desastre en las sierras que muestran las imágenes satelitales?

- Creo que van a ser más hectáreas, los incendios van a seguir extendiéndose, la temporada no terminó y eso es muy dantesco porque en el momento, las condiciones ambientales que son más propicias para que estos fuegos se propaguen, están dadas, y esa ventana seguirá porque estamos en un año seco, y ahí es donde el discurso manipulado por parte de determinados actores, dice que es el clima el que propicia estos fuegos, dejando de lado las razones de por qué estamos viviendo periodos de sequías e luego inundaciones.

En el 2015 para Sierras Chicas, el entonces gobernador De la Sota, decía que la inundación era “un tsunami en el cielo”, entonces vemos que siempre el tratamiento de lo que significa un evento así desde el orden natural, como que viene de afuera, algo externo a nuestro sistema social, porque obviamente la voz es de alguien que no quiere asumir su responsabilidad y quiere desviar el eje de la discusión. Pasa cada año con las responsabilidades gubernamentales, este desastre no es a causa del clima, sino por la falta de voluntad política.

(Foto: Ariel Luna / Radio Metro)

A este panorama se suma que estadísticamente, más del 90% de los fuegos son causados por el hombre. Por imprudencia o intencional pero no son por causa natural, ¿cuánto pesa el interés económico en esto?

- Determinados territorios son de interés inmobiliario, entonces ante el hecho consumado de la degradación, van imponiendo su agenda propia, privada, de cómo se da la ampliación de la urbanización, el mercado del negocio inmobiliario, entonces realmente ese es el factor enorme de los significa el factor estatal. Ausencia de planificación, de decisión y en esa ausencia, obviamente, es un nicho vacante que ocupa quien va ejerciendo algún poder político económico para su propio interés. Esos incendios no son por causa natural como puede ser la caída de un rayo. Es decir son a causa del factor humano y este agrede intencionalmente sin tener en cuenta los impactos que va a causar en el futuro, incluso poniendo en riesgo la vida humana, porque el fuego se extiende y va llegando a los diferentes pueblos. Ahí hay un accionar delictivo de esos actores intelectuales, en función de este gran proceso de impactar, degradar y despreciar el valor patrimonial, natural y cultural de los territorios, imponer como un hecho ya dado, su propia planificación.

¿Falta proyección?



- No se quieren hacer responsables de una política ambiental, esa es la cuestión, tanto la Provincia como los municipios. Podrían tranquilamente destinar guardaparques, reactivar el sistema de vigías como el caso de la reserva Manantiales, donde hay guardaparques que viven implementando un sistema de control, donde se intercambia con Defensa Civil, con bomberos para estar atentos y hacer recorridas, pero hay municipios que incluso ni siquiera instrumentan las leyes para proteger las áreas.

¿Alcanza con vigilar las zonas?

- Es bastante complejo el panorama organizacional pero sobre todo cuando no hay una densidad política de sostener el financiamiento. Se decidió desafectar los fondos para el Plan Provincial de Manejo del Fuego, lo que significa que se afectó también poder tener una mirada mucho más integral sobre la problemática del fuego, que no solo sea reactiva al momento del fuego sino que sea proactiva en los sistemas de remediación, restauración y conservación, que tiene mucho que ver con la protección. No solo la vigilancia del fuego, sino lo que significa control sobre nuestros ambientes naturales para que no se dé cualquier tipo de ilícito que ponga en riesgo por desmonte, avance de obras privadas no aprobadas o hacer cambios o intervenciones en el uso del suelo. Tiene que haber un sistema mucho más abierto, discutido, más consciente, más planificado en función de una agenda ambiental que año a año no se vislumbra en las propuestas políticas y no se vislumbra en las políticas de Gobierno.

