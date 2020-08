Duhalde dio marcha atrás con sus dichos: "Se me fue la lengua"

El ex presidente Eduardo Duhalde dio marcha atrás tras sus dichos en relación a un posible golpe de Estado y en la posible suspensión de las elecciones legislativas el próximo año. "Muy posiblemente que influenciado como estamos todos los dirigentes por esta pandemia. A veces a algunos se le va la lengua por decir las cosas que piensa y que no debería decir", afirmó Duhalde en declaraciones a Crónica TV.

“Yo lo que quiero es llamar la atención, y esto me lo permite, en que si los argentinos no nos unimos podemos llegar a un proceso anárquico", remarcó en horas de la tarde de este martes.

Consultado sobre el presunto "golpe de estado" que mencionó en sus dichos realizados el lunes por la noche, el ex presidente argumentó: "Cuando yo cuento la historia argentina y todos los países latinoamericanos, porque es increíble que la gente se olvida y como tenemos Google es fácil buscarlo, cuántos presidentes de dictadura estuvieron en 50 años, fueron 14".

"Argentina tiene una historia relacionada con eso, y si seguimos peleando como perros y gatos, y no entendemos que el que está enfrente no es un adversario político, sino un enemigo que hay que destruir, no podemos construir nada en medio de esto y yo me digo que necesitamos poner en marcha a la producción argentina, y ahora quién va a aportar un peso en una Argentina, en la cual no sabemos qué va a pasar el día de mañana porque se están peleando", completó.

