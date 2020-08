“Las Fuerzas Armadas están absolutamente integradas al sistema democrático”

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, rechazó este martes las declaraciones realizadas por el ex presidente Eduardo Duhalde quien puso en duda la celebración de las elecciones legislativas de 2021 y sostuvo que el Gobierno de Alberto Fernández podría sufrir un golpe de Estado. "Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones. ¿Por qué va a haber elecciones? Tenemos un récord, la gente no lo sabe o se olvida: entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares, presidentes militares", sostuvo el ex mandatario.

En ese sentido, Rossi rechazó las afirmaciones de Duhalde y afirmó que "un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en la Argentina de hoy". "Las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático", dijo a través de su cuenta de Twitter.

"Tengo un trato diario con la realidad militar y es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy. Hay un fuerte compromiso con la Democracia y con la Constitución Nacional", añadió el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, Rossi señaló también que tiene "un trato diario con la realidad militar" por lo cual "diría que es imposible que un escenario de esas características tenga lugar en el país". Además, sostuvo que "hay un fuerte compromiso con la democracia y con la Constitución", con lo cual aseguró no ver "ningún desastre en el horizonte"

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, Juan Martín Paleo, lamentó los dichos de Duhalde y sentenció: “Lamento las expresiones del ex Presidente. Constituyen comentarios fuera de época. Reafirmo el compromiso de las FFAA con la Constitución Nacional”.

“Lamento las expresiones del ex Presidente. Constituyen comentarios fuera de época.

