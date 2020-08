Repudian ataque vandálico a la delegación del Inadi en Misiones

“Seguiremos llevando adelante nuestro trabajo con total normalidad, no dejaremos que nadie amedrente a nuestras delegaciones", afirmó la titular del organismo, Victoria Donda.

Luego del ataque perpetrado contra la sede de la delegación del Inadi en Misiones, la titular del organismo, Victoria Donda, manifestó que acompañará la denuncia en el fuero federal para avanzar con la investigación de lo sucedido. “Acompañaremos la denuncia en el fuero federal y pondremos a disposición todo lo necesario para que el caso se investigue con profundidad y se llegue a los culpables", sostuvo.

“Seguiremos llevando adelante nuestro trabajo en todo el territorio con total normalidad, no dejaremos que nadie amedrente a nuestras delegaciones, que hacen un despliegue inmenso de políticas antidiscriminación en todas las provincias”, destacó la titular del Inadi central.

La sede de Misiones del organismo fue vandalizada en horas de la mañana de este domingo. La delegación sufrió daños de gravedad pero no se sustrajo de la misma ningún elemento. Los responsables de los actos vandálicos dejaron un cuchillo en el escritorio de la delegada, en un claro mensaje amenazante.

La delegada local Silvia Risko informó: "No tenemos cámaras de seguridad, por lo que podrían haber robado tranquilamente las computadoras, pero no lo hicieron. Lo que sí se ve es que revolvieron papeles, posiblemente estaban en busca de un expediente. Destrozaron todo. Tenemos causas y denuncias que son pesadas, y la verdad es que tenemos muchos hilos por dónde tirar, pero hoy no se nos ocurre ningún caso puntual, aunque entendemos que es un mensaje intimidatorio de alguien que se sintió amenazado por algún expediente en curso".

El gobernador de esa provincia, Oscar Ahuad, se hizo presente en el lugar del ataque y manifestó que se irá hasta las últimas consecuencias para encontrar a los responsables.