"Mi lucha es por justicia, porque quiero seguir creyendo", dijo la mamá de Blas

Previo a la marcha en reclamo de justicia tras la muerte de Blas Correas, el joven asesinado por un disparo policial por la espalda, cuando iba a bordo de un automóvil con un grupo de amigos, habló Soledad Laciar, la mamá del adolescente y expresó: "Mi lucha es por justicia porque quiero seguir creyendo".

La mujer contó que atraviesa días muy difíciles por el dolor tras la muerte de su hijo, dijo que al principio no estaba de acuerdo con la marcha pero la apoya por pedido de su otro hijo: "El dolor que tengo es indescriptible", dijo la mujer en declaraciones a Radio Universidad.

"No me quiero llenar de odio, de bronca. A mi hijo nadie me lo va a devolver", contó Laciar y agregó: "Lo que me va a dar un poquito de alivio es que no haya más Blas, que no haya más Soledades, como yo".

"Hay muchos casos sobre violencia policial que ni se saben", precisó la mamá de Blas y contó que en muchos de esos casos, se plantan armas o drogas para culpabilizar las víctimas. "Tal vez si esto no se difundía, con mi hijo hubieran hecho exáctamente lo mismo", relató la mujer y agregó: "No hubo razón alguna para que pase, lo que pasó".

Sobre su encuentro con la comisaria Liliana Zárate, la nueva responsable de la Dirección General de Seguridad de la Capital provincial, tras la remoción de la cúpula policial, Soledad Laciar precisó que el encuentro fue en bueno términos. "Se mostró muy acongojada", contó la mamá de Blas y reiteró que le dijo que "no iba a defender lo indefendible".

"No voy a meter a todos en la misma bolsa y decir que todos los policías son malos, pero sí tengo que decir que de noche me he encontrado con muchos malos policías, y eso es una realidad", expresó la mujer y agregó: "No quiero que vuelva a pasar, pero de verdad".

"Mi lucha es por mi y otras mamá, para hacer que se escuche en todo el país", cerró la mujer.

