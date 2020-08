Vicentin: para Buryaile, la derogación del DNU fue “una decisión saludable”

El ex ministro de Agroindustria manifestó que la medida anunciada por el Gobierno deja entrever que "el Estado quería tomar la empresa por asalto" y no intervenirla por vías legales.

“Es saludable la decisión de derogar este decreto que no debió dictarse nunca", remarcó el ex funcionario macrista. - Foto: archivo.

Luego de que se conociera la decisión del presidente Alberto Fernández del DNU que ordenaba la intervención de la empresa Vicentin, el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que se trató de “una decisión saludable”.

“Es saludable la decisión de derogar este decreto que no debió dictarse nunca, que le causó mucho daño al Gobierno y al país. No puede informar el Juez del Concurso la deuda toda vez que el proceso de verificación de créditos no ha finalizado aún”, sostuvo el ex mandatario de la gestión macrista a través de su cuenta de Twitter.

A su vez, en declaraciones a la prensa, cuestionó los dichos de Fernández quien aseveró que "el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. “No puede saber cuánto es la deuda de Vicentin hoy, porque el proceso de verificación finaliza a mediados de agosto. Por lo tanto, hasta que no finalice este proceso no se va a conocer el pasivo real de la empresa”, remarcó.

Por último, Buryaile manifestó que la medida anunciada por el Gobierno nacional deja entrever que “no había una convicción en la decisión de intervenir Vicentín por la vía legal”. “El Estado la quería tomar por asalto y no es lo que corresponde”, sentenció.