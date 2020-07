Humberto Grondona se despachó contra la AFA y sus dirigentes

"No sé si con Fassi, pero algún día voy a volver a Talleres", aseguró el ex director técnico albiazul. - Foto: archivo

Humberto Grondona, ex DT de Talleres, de selecciones juveniles, Arsenal e hijo del emblemático presidente de AFA Julio Grondona, criticó la actuación de los dirigentes actuales y de la gestión de Claudio Tapia, además de confesarse hincha de Talleres.

"Mi papá sacaba la plata de donde no había, AFA es una máquina de generar dinero. No veo en los dirigentes esas ganas de buscar dinero, veo que se reúnen por zoom y no resuelven nada, a esta altura debería haber un panorama y hoy no hay nada", comentó en el programa Futbolémico de Radio Impacto.

"Mi papá no te dejaba ninguna puerta sin tocar. En una situación como hoy, tenes que ir a los auspiciantes y ofrecerles algo, y el año que viene, descuento o gratis. Fue hasta al Gobierno Nacional, pasó de todo pero nunca se quedó de brazos cruzados", agregó.

"Bilardo decía que iban a tardar 10 años (Claudio Tapia y los dirigentes) en acomodar AFA tras la muerte de mi padre. Pasa que somos muy ventajeros, todos buscan intereses para sus equipos. Y pasaron cosas raras, descensos y ascensos de cinco equipos de un día a otro, separación de AFA y Superliga, una reelección de Tapia por zoom muy rara...La gente no es boluda", prosiguió "Humbertito".

#Nota 🎙️- Hablamos con @HGRONDONAOK



🔉"No tengo porqué vender humo, me van a putear los hinchas de #Belgrano e #Instituto pero SOY HINCHA DE #TALLERES"



🔉"ARMANDO #PÉREZ HIZO UNA GRAN GESTIÓN en #Belgrano, espero que esté bien para asumir de nuevo"



https://t.co/mtl2Nn1HGI — Futbolemico (@futbolemicok) July 31, 2020

En la continuidad de la nota, habló de Talleres y su presidente Andrés Fassi. "Yo soy hincha de Talleres, no vendo humo. Me fui de Talleres por cuestiones familiares y porque me iba a la Selección". "Es imposible que Fassi haga acá lo que hizo en México", añadió. "Andá a preguntarle al hincha de Talleres si quiere ser una sociedad anónima. A Fassi lo liquidaron todos, está acertado en lo que dice pero viene de otro fútbol".

"No sé si con Fassi, pero algún día voy a volver a Talleres", soñó.

Más adelante retomó el tema de AFA y sus descalabros, haciendo foco en el tesorero Pablo Toviggino. "El que maneja todo en AFA es Toviggino, es la sombra de Tapia, trabaja 20 horas por día. No hay movimiento de los dirigentes para que vuelva el fútbol, lo único bueno que hicieron fue limpiarse a varios jugadores de sus clubes".

"La Conmebol no sabe que el continente se cae a pedazos, Brasil es el más complicado, todo es muy confuso", cerró diciendo "Grondonita".