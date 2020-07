"Si los números no bajan, habrá que ir a una cuarentena más dura"

El Gobernador bonaerense advirtió sobre los riesgos de no tomar las precauciones necesarias para hacer frente a la pandemia en esa provincia. “Si no, las camas se llenan”, señaló.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reiteró esta tarde la advertencia sobre que "si los números no bajan" habrá que "ir a una cuarentena mucho más dura".

"Sepan que si los números no bajan, va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura, porque si no las camas se llenan y no podemos permitir que alguien se quede sin su derecho", resaltó Kicillof. Además, afirmó que "la esperanza está en la vacuna", ya que "no se puede esperar que esto naturalmente pare".

"Reafirmamos ante una situación como esta el concepto de cuarentena intermitente, pero no es solamente evitar que se nos desborde el sistema de salud, es evitar que se nos contagie más gente", enfatizó Kicillof al participar de un nuevo anuncio de extensión de la cuarentena en la Residencia de Olivos.

Además, resaltó: "Seguimos en la provincia de Buenos Aires con el mismo grado de apertura limitada, cuidada, con protocolos, con bajo uso del transporte público. Seguimos como veníamos".

Fuente: Noticias Argentinas