Desde el lunes, ya se labraron más de 400 multas por violar los protocolos

Lo informó la Policía Provincial, que señaló al no uso del tapabocas como la infracción más recurrente. San Francisco se sumó a las multas por incumplir las disposiciones del COE.

Más de 400 actas se labraron desde el lunes en Córdoba, desde que comenzó a regir la aplicación de multas que van desde $5.000 hasta $500.000, tanto para personas individuales o jurídicas que incumplan los protocolos dispuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia Central (COE) por la pandemia.

La sanción más recurrente fue por la falta de tapabocas en la vía pública y en sitios cerrados, situación que genera una multa de $5.000, aunque, si se trata de la primera vez, se puede recibir un 70% de descuento.

El subdirector General de la Policía, Gonzalo Cumplido, dijo a los medios que “la falta más habitual es la ausencia de cubrebocas en transeúntes y los incumplimientos de las medidas de bioseguridad en los comercios, ya sea porque no se respeta la distancia obligatoria o porque no hay alcohol en gel”.

Desde que comenzaron las multas económicas, automovilistas reclamaron que fueron sancionados por no llevar barbijo mientras conducían, aunque las autoridades reconocieron que el conductor que viaja solo en su vehículo no debe ser multado si no tiene el tapabocas, aunque tiene que llevarlo a mano por cualquier eventualidad.

Las restricciones rigen en toda la provincia, aunque es cada municipio o comuna el que decide si se controla o no, como San Francisco, que se sumó recién este miércoles a la medida.

