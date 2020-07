Nación, Caba y provincia de Buenos Aires evalúan el regreso a la fase 1

Ante el incremento en los números de contagios y fallecidos por coronavirus en el país, el Gobierno nacional está "preocupado", mientras que en el Ejecutivo porteño consideran que "no hay razones para dar marcha atrás" y el Gobierno bonaerense afirma que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento".

Ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas a fuentes de Nación, Provincia y Ciudad, todas coincidieron en que "la posibilidad está" de volver a una cuarentena estricta, dependiendo de "si continúan aumentando los casos" y "la ocupación de camas de terapia".

Las mismas fuentes anticiparon que "en los próximos días habrá una reunión entre los funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad para analizar la situación epidemiológica". En ese marco, fuentes del gobierno bonaerense afirmaron a Noticias Argentinas que para tomar una decisión sobre la vuelta a una cuarentena estricta "hay que esperar hasta el 2 de agosto".

"Si continúan aumentando los casos y los contagiados puede ser que se tenga que volver a una etapa de endurecimiento. Axel Kicillof ya dijo que es una cuarentena intermitente", resaltaron.

Desde el Gobierno porteño indicaron a NA que "la evaluación se hace día a día respecto a la cantidad de casos", y aclararon: "La posibilidad de volver atrás siempre se dijo que está. Pero aún hoy es apresurado decir algo sobre eso".

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó este jueves que "son momentos muy complicados", y pidió mayor "responsabilidad individual". Y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento (de la cuarentena) si siguen aumentando los casos".

"En el Amba tenemos una ocupación del 60 o 61 por ciento, pero varía todos los días. No vamos a esperar a tener un 90 por ciento de camas ocupadas. Con una cifra bastante anterior vamos a decir que hay que cortar la circulación. Sin la vuelta a fase 1 hubiese habido mucho más casos", resaltó en declaraciones periodísticas.

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, aseguró que "por ahora" en la Ciudad está en una "situación de estabilidad" respecto de la pandemia, por lo que "no hay ninguna razón para dar marcha atrás con las aperturas que están previstas para esta semana y la semana que viene".

En sintonía, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó que están "tratando de entender el fenómeno de cómo está evolucionado la curva" de contagios, y destacó que "el virus crece a una tasa relativamente pequeña, pero crece".

Por último, advirtió que "si no somos capaces de cuidarnos, va a ser muy difícil", y concluyó: "No pueden haber encuentros sociales, el espacio del contagio es un espacio social. La gente se está dando permisos que no debería darse, porque es el momento de mayor actividad de la enfermedad en la Ciudad".

Fuente: NA

