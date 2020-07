Fútbol femenino: La arquera Yanina Sosa se despidió de Belgrano

La arquera Yanina Sosa anunció hace unas horas que deja el fútbol femenino de Belgrano.

En un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, la considerada mejor arquera de la Liga cordobesa, se despidió del club de barrio Alberdi, y emprenderá un nuevo rumbo en su carrera.

Jugará en el torneo oficial de AFA. Próximamente se conocerá su nuevo club.

"Gracias por hacerme sentir como en mi casa. Gracias por los lindos momentos y los no tan lindos también, porque me sirven de experiencia. Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas y me ayudó a crecer como jugadora y como persona", manifestó la guardavallas entrerriana.

"Me voy contenta y convencida que defendí con todo el arco de Belgrano, siempre con constancia, perseverancia, y firme a mis principios", agregó Sosa.

Gracias por tanto !! 💙☠💙