Arqueras de Primera: las guardianas del fútbol femenino cordobés

YANINA SOSA



(Belgrano)

Retorno a Belgrano en el 2019, tras sus pasos por Lasallano, Juniors y Camioneros. Además del futsal para la UNC. Su anterior paso por Belgrano fue en el 2013/2014.

Fecha de nacimiento: 27-06-92



"Me gusta mucho organizar la defensa, leer el juego. Y técnicamente me apasiona salir a cortar jugadas”.



¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? La de Camioneros, Noe Pampa (Noelia Cerda).



¿Arquera/o que más te guste? Marc Ter Stegen.

Meta en el fútbol: “Primero es jugar el torneo de AFA con Belgrano. En lo personal creo que después de dar ese gran paso todo se va a ir dando. Es un sueño de todo el plantel”.

Jazmín Díaz, Virginia Caula y Gisela Nieto forman parte del plantel.

VALERIA ALZAPIEDI



(Talleres)

En el club desde 2018. Antes atajó en Huracán.

Fecha de nacimiento: 23/03/1989

"Mi mayor virtud es el mano a mano y achicar. Me gusta mucho tirarme. Siempre me cargan porque dicen que me tiró para la foto”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? La de Las Palmas (Paula García) y la Yani Sosa, de Belgrano. Mi compañera Magali, tiene mucho futuro.



¿Arquera/o que más te guste? Hope Solo, Guido Herrera y Ter Stegen.

Meta en el fútbol: “A corto plazo salir con campeón con Talleres. A largo plazo irme a jugar a un club donde valoren más al fútbol femenino y pueda vivir del fútbol, por así decirlo.

(En Talleres también están Julieta Peralta y Magalí Machero)

PAULA GARCÍA



(Las Palmas)

Está en el club desde mediados de 2012.

Fecha de nacimiento: 29/08/1995



"Mi mayor virtud, creo, es ser rápida y tener buen manejo del área y además saco largo por aire”.



¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Yanina Sosa, de Belgrano, y compañera en EEAF.



¿Arquera/o que más te guste? Guido Herrera.

Meta en el fútbol: “Disfrutarlo hasta la edad que más pueda, poder crecer tanto técnica y físicamente. Y dejarle a las más chicas el sentido de pertenencia”.

NOELIA CERDA



(Camioneros)

Desde hace un año en el club. Antes atajó en Belgrano, Universitario, Medea y Talleres.

Fecha de nacimiento: 15/03/1989



"Mi mayor virtud son los mano a mano versus el delantero”.



¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Yanina Sosa (Belgrano)



¿Arquera/o que más te guste? Keylor Navas y Esteban Andrada.

Meta en el fútbol: “Poder seguir disfrutando el futbol, ya me queda poco jeje”.

En el plantel también están Bárbara Paviatto. Milagros Contreras y Noelia Alderete.

LAURA MEYER

(Lasallano)

Desde niña en el club.

Fecha de nacimiento: 22/01/1992



"Tengo muy buenos reflejos”.



¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? La arquera de Belgrano (Yanina Sosa) y la de Talleres (Vale Alzapiedi) tienen un nivel superlativo. Y me gusta la de All Boys (María Tejeda).



¿Arquera/o que más te guste? Navarro Montoya y Torrico.

Meta en el fútbol: “Me gustaría que los clubes se aboquen más al femenino, que nos den un espacio físico para entrenar, materiales, porque se nos hace cuesta arriba y después eso se refleja en la cancha.”.

MARIA ESMERALDA AGUILERA

(Juniors)

En el Albo desde el 2012, con un paso por Belgrano en el 2019 de seis meses.

Fecha de nacimiento: 27/06/1987



"Me considero buena con los reflejos y los cálculos de trayectoria en pelotas aéreas”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Yanina Sosa, de Belgrano. “Aparte como persona es excelente”, agregó.

¿Arquera/o que más te guste? Marc Ter Stegen

Meta en el fútbol: “Seguir disfrutándolo lo más que pueda, jugando con la misma pasión de siempre hasta que mis manos y pies no den para más. Es mi cable a tierra, no vivo claramente del fútbol y no tengo intenciones de hacerlo, solo disfrutar de esta gran pasión y puesto sobre todo”.

En Juniors también ataja Valeria Pérgola.

YAMILE IBARS



(Racing)

En el club desde 2019. Antes estuvo tres años en Avellaneda.

Fecha de nacimiento: 07/05/1984



"Me animo a salir y cortar ataques, y así mismo soy tranquila y paciente, que es lo que trato de contagiar al equipo”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? “Yanina Sosa, Valeria Alzapiedi, Milena Ceballos, Virginia Caula tienen grandes actitudes y aptitudes bajo los 3 palos, no puedo elegir una”.



¿Arquera/o que más te guste? Oscar Córdoba

Meta en el fútbol: “Lograr un título y disfrutar cada partido como si fuera el último”.

FERNANDA LOPEZ



(Barrio Parque)

En el club desde febrero de este año.

Fecha de nacimiento: 18/05/1998



"Me gustan mucho los mano a mano y creo que ahí es donde mejor me desempeño”.

¿Arquero/a que más te guste? Manuel Neuer y Vanina Correa.

Meta en el fútbol: “Soy arquera, pero me considero multifuncional. Me gusta aprender de todos los puestos. Aspiro a ser completa como Neuer, en ese juego con los pies. Mi meta es completarme como arquera y especializarme”.

ROCIO VAZQUEZ

(Unión Florida)

Lleva un año y medio en el club. Antes jugó en Los Andes.

Fecha de nacimiento: 12/10/2004



"Mi mayor virtud en el arco son los reflejos”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Magalí Chavero, de Talleres.

¿Arquero/a que más te guste? Esteban Andrada.

Meta en el fútbol: “Llegar a la Selección. También ir, luego, a un club de Buenos Aires. Aunque, primero quiero terminar el colegio. Quiero ser alguien en el deporte que tanto quiero y amo”.

También ataja Abigail Munaris.

JORGELINA RAMALLO

(Universitario)

Lleva dos años el arco del club. Se inició en Racing. Pasó por Atalaya. También fue jugadora de campo.

Fecha de nacimiento: 08/11/1988



"Me gusta alentar siempre al equipo, nunca dejar que se vengan abajo. Alentar siempre a mis compañeras y hacerles saber que podemos ser mucho más o mejores”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Verónica Arenas, ex arquera de Universitario y Las Palmas.

¿Arquera/a que más te guste? Marc Andre Ter Stegen. Me encanta la lectura de juego que tiene, juega con los pies y sobre todo siempre siembra tranquilidad en el arco.

Meta en el fútbol: “Ser campeona con Universitario, es un sueño que buscamos hacer realidad y este año pensamos que se nos iba a dar por cómo habíamos comenzado pero bueno el covid nos jugó una mala pasada en este 2020”.

Conforman el plantel las arqueras Maura Saenz, Priscila Howlin y Rocio Costa.

FERNANDA PESQUEIRA

(Argentino Peñarol)

En el club desde junio de 2019. Anteriormente atajaba en el Súper 7 con Las Pamelas. Ex jugadora de vóley.

Fecha de nacimiento: 03/01/1986



"La profe Marian siempre me dice sobre la tranquilidad y seguridad que transmito hacía mis compañeras. Mi entrenadora de arqueras Paula me decía que tenía la virtud de ser atajadora de penales”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Yanina Sosa (Belgrano) y Verónica Carranza, histórica ex arquera de Peñarol.



¿Arquera/a que más te guste? Vanina Correa, Christiane Endler, Esteban Andrada y Ter Stegen.

Meta en el fútbol: “Aprender más y dar lo mejor de mí al equipo. Y salir campeona con La Peña”.

Forman parte del plantel Melisa Aguirre, Cintia Córdoba, Belén Lanza y Yamila Artaza.

VERONICA JUÁREZ



(Instituto)

Desde el 2019 en el club. Antes atajaba en All Boys.

Fecha de nacimiento: 25/04/1984



"Mi virtud es jugar tranquila, anticiparme a la jugada”.

¿Arquera/o que más te guste? Hope Solo y Florencia Chiribelo.

Meta en el fútbol: “Salir campeona con Instituto”.

KAREN FLORENCIA LEDESMA

(Unión San Vicente)

En el club desde los 13 años de edad.

Fecha de nacimiento: 05/04/1998.



"Mis virtudes son el reflejo y sobre todo el amor por el puesto”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Yamile Ibars (Racing)



¿Arquera/o que más te guste? Hope Solo (Selección de Estados Unidos).

Meta en el fútbol: “Y bueno, si vamos a soñar, lo hacemos en grande: Mi sueño es atajar en la Selección de Argentina”.

MARIA LAURA TEJEDA

(All Boys)

En All Boys desde hace cuatro años. Juega al fútbol desde los 6 años.

Fecha de nacimiento: 26/03/1988



"Mi mayor virtud es jugar con los pies. La pido siempre a la pelota atrás para colaborar con el equipo. Me gusta tanto jugar como atajar con los pies. Es un buen recurso y aprovecho que me siento cómoda haciéndolo”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? Valeria Peroglia.



¿Arquera/o que más te guste? Franco Armani.

Meta en el fútbol: “Jugar profesionalmente”.

MIRNA GRECO

(Medea)

Desde el 2004 en el club. Ante fue jugadora de campo en Universitario.

Fecha de nacimiento: 21/10/1987.



"Cada partido siempre lo jugué con el corazón y pasión hasta el último minuto, ya sea ganando o perdiendo”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? “Son varias que tienen un muy buen nivel... pero por ahí el juego del equipo no permite que se destaquen. No hay arquera sin equipo”.



¿Arquera/o que más te guste? Vanina Correa.

Meta en el fútbol: “Si bien estoy con el carnet vigente en la Liga, colgué los guantes... Antes de la pandemia Medea estaba sin arquera, pero yo iba a atajar el primer partido”.

CAMILA CASTO



(Huracán de barrio La France)

En Huracán desde hace dos años. Antes atajó en Deportivo Alberdi.Fecha de nacimiento: 15/04/1999.

"Cada partido siempre lo jugué con el corazón y pasión hasta el último minuto, ya sea ganando o perdiendo”.

¿Cuál es la arquera que más te gusta de la Liga? “No tengo preferencia por alguna”.

¿Arquera/o que más te guste? Franco Armani.

Meta en el fútbol: “Jugar en algún equipo de primera de Buenos Aires".

