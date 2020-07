Passerini defendió la emergencia del transporte y bregó por el diálogo con UTA

Apenas culminó la sesión especial del Concejo Deliberante de Córdoba que aprobó la emergencia en el transporte público de la ciudad, el viceintendente Daniel Passerini defendió el proyecto oficialista y aseguró que la prioridad es “que se restablezca el servicio”.

En declaraciones a los medios de prensa, el funcionario señaló que "históricamente, cada vez que hubo un conflicto de transporte, la solución caía sobre las espaldas de los usuarios con un aumento de boletos. No queremos seguir ese camino". Y bregó por una solución al extendido conflicto con la UTA. "Ojalá el lunes nos estemos sentando para dar una solución a este conflicto, que ya es bastante largo", señaló.

Con respecto a la actualidad del servicio de transporte urbano, Passerini señaló que "no podemos seguir teniendo frecuencias en horarios que la gente no utiliza y no tener frecuencias en los horarios que la gente más necesita". La UTA, en tanto, ya avisó que el conflicto sigue, y que este lunes encabezará una jornada de lucha que podría incluir bloqueos en los accesos a la ciudad.

