UTA rechaza la emergencia y anuncia que bloqueará los accesos a la ciudad

La aprobación de la emergencia del transporte urbano de Córdoba desató críticas de la Unión Tranviaria Automotor, que adelantó una intensa jornada de reclamos este lunes en la ciudad de Córdoba. “Si el transporte no anda y ellos quieren sacar a los ilegales a la calle, no nos va a quedar otra que cortar todos los accesos al centro, para que nadie se pueda movilizar” sostuvo este viernes la secretaria general del gremio, Carla Esteban. En la misma línea, el adjunto Pablo Farías manifestó a Cadena 3 que “a partir del lunes vamos a sitiar la ciudad. La UTA no amenaza, la UTA actúa".

De este modo, el gremio cerró una jornada de masiva movilización a las puertas del Concejo Deliberante, donde se trataba la emergencia del transporte, finalmente aprobada por apenas un voto de diferencia.

En declaraciones periodísticas, Esteban denunció que el intendente Martín Llaryora “tiene los fondos de la provincia retenidos indebidamente, los tiene desde hace 15 días”. Y señaló que participó de una reunión virtual con los empresarios, en la que los responsables de las prestatarias se comprometieron a brindar una solución a las deudas salariales.

Sin embargo, aún no recibieron ninguna oferta de los empresarios, y el reclamo salarial y por el respeto del convenio colectivo parece estar lejos de acallarse. Por lo pronto, la declaración de la emergencia no cerró el tema, y este lunes está anunciado un nuevo capítulo del conflicto.

