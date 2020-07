UTA nacional denunció “espionaje ilegal” de la Policía en la seccional Córdoba

El Consejo Directivo Nacional de la UTA informó durante la noche de este jueves que aparecieron capturas de chats en Whatsapp que donde se observan “actividades ilegales de inteligencia” por parte de la Policía de Córdoba en la seccional del gremio.

Se trata de imágenes que se viralizaron, donde se explica el accionar del gremio este viernes previo a la votación de la emergencia en el transporte urbano en el Concejo Deliberante, desde las 16.30.

El escrito fue dado a conocer a través de un comunicado de prensa, con la firma del secretario del interior, Jorge Kiener, y se inscribe en el extenso conflicto gremial entre el municipio y los choferes de la ciudad de Córdoba. “Llama poderosamente la atención que en medio de un conflicto gremial en el cual se intenta avasallar derechos laborales aparezcan en circulación este tipo de chat”, indicaron.

UTA destaca que en uno de los mensajes se puede leer lo siguiente:

“Señores Directores, buenas noches. Se les pone en conocimiento que el día de mañana la sede gremial de la UTA, sita en la ciudad de Córdoba, va a abrir sus puertas a partir de las 09:30 horas y al medio día convocan a concentrar para movilizar a las 14:00 horas. Durante la mañana van a tratar de confirmar si se hace la sesión del Consejo Deliberante en forma presencial, y en caso que así fuere movilizarían a la sede del Concejo Deliberante, pero si lo hacen vía on Line se movilizarían al Palacio Municipal. Están guardando con mucha reserva que posiblemente encabezaría la movilización el secretario del Interior de UTA, Jorge Kiener, pero debido a la cuarentena temen que no pueda llegar. Es por ello que se deberá tener en cuenta, en todas las rutas de ingreso a la provincia o que conduzcan a la ciudad de Córdoba, a los fines de impedir que el Sr. Kiener transgreda la normativa vigente, no dando cumplimiento al Decreto Nacional de Aislamiento por COVID- 19. Gracias.”

El gremio también sostiene que "este tipo de acciones están expresamente prohibidas por la Ley de Inteligencia (Ley 25520)" y que "la conducción gremial exige a las autoridades provinciales investigue y aclare lo que a luz de los acontecimientos parece evidente".

"Se hace saber que todo traslado de un lugar a otro por parte de los miembros del Consejo Directivo Nacional se realiza contando con las autorizaciones y permisos que las normas vigentes establecen. Por lo que responsabilizamos a las autoridades provinciales por cualquier tipo de entorpecimiento a la libre circulación que se apoya nada más ni menos que en la defensa de los trabajadores del sector”, finaliza el comunicado gremial.

