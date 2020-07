“Este proyecto de emergencia es parte del chantaje a los trabajadores”

Durante el tratamiento de la emergencia del transporte de la ciudad de Córdoba, la concejala Laura Vilches (Frente de Izquierda-PTS) señaló que la iniciativa oficialista “es parte del chantaje a los trabajadores, para que acepten la rebaja salarial”.

La edil referenciada en la izquierda fue autora de un despacho en minoría, que planteaba la expropiación de las empresas “para que sean gestionadas por los trabajadores, con control de los usuarios”. En su alocución de este viernes, durante la sesión del Concejo, hizo eje en el conflicto con la Uta –“con más de 45 días de salarios no percibidos”- y señaló que “lo que se va a votar acá es parte del chantaje a los trabajadores, para que acepten la rebaja salarial”. Más tarde, el proyecto oficial se impondría por apenas un voto.

“Esta es una democracia de cartón, señor presidente. No solo no les importa qué opinamos los concejales, no les importa lo que opina la población”, señaló.

Con respecto a la emergencia del transporte local, Vilches sostuvo que “si hay algún responsable sobre la emergencia son las empresas y el municipio, el gobierno actual y los gobiernos pasados”. Y completó: “El negocio de las empresas del transporte es millonario, y acá en lo que se está pensando no es en un sistema de transporte, sino en una nueva unidad de negocios”.

